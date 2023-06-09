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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/كا-52-روسية-تصطاد-دبابة-أوكرانية-فيديو-1077955129.html
"كا 52" روسية تصطاد دبابة أوكرانية... فيديو
"كا 52" روسية تصطاد دبابة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات للحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لدبابات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T13:23+0000
2023-06-09T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات قيام مروحية "كا 52" الروسية بإطلاق صاروخ موجّه استهدف دبابة أوكرانية كانت متمركزة في أحد المواقع جنوبي دونيتسك.وكان مصدر قد أفاد اليوم بأن مروحية "كا – 52" الروسية الملقبة بالتمساح كانت قد سجلت رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية.وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور".
https://sputnikarabic.ae/20230609/التمساح-الروسية-تحطم-رقما-قياسيا-بتصديها-لـ18-صاروخا-في-طلعة-واحدة-فيديو-1077934458.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"كا 52" روسية تصطاد دبابة أوكرانية... فيديو

13:23 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - المروحية الهجومية "كا - 52" (ألغاتور)
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المروحية الهجومية كا - 52 (ألغاتور) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات للحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لدبابات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وتظهر اللقطات قيام مروحية "كا 52" الروسية بإطلاق صاروخ موجّه استهدف دبابة أوكرانية كانت متمركزة في أحد المواقع جنوبي دونيتسك.

ودمر الصاروخ الدبابة الأوكرانية وارتفعت الأعمدة الدخانية بعد احتراق الأخيرة، لتقوم المقاتلة الروسية بإعادة توجيه مسارها ومتابعة مهمتها.

كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"التمساح" الروسية تحطم رقما قياسيا بتصديها لـ18 صاروخا في طلعة واحدة... فيديو
11:07 GMT
وكان مصدر قد أفاد اليوم بأن مروحية "كا – 52" الروسية الملقبة بالتمساح كانت قد سجلت رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور".
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