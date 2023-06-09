https://sputnikarabic.ae/20230609/كا-52-روسية-تصطاد-دبابة-أوكرانية-فيديو-1077955129.html
"كا 52" روسية تصطاد دبابة أوكرانية... فيديو
"كا 52" روسية تصطاد دبابة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات للحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لدبابات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T13:23+0000
2023-06-09T13:23+0000
2023-06-09T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات قيام مروحية "كا 52" الروسية بإطلاق صاروخ موجّه استهدف دبابة أوكرانية كانت متمركزة في أحد المواقع جنوبي دونيتسك.وكان مصدر قد أفاد اليوم بأن مروحية "كا – 52" الروسية الملقبة بالتمساح كانت قد سجلت رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية.وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور".
https://sputnikarabic.ae/20230609/التمساح-الروسية-تحطم-رقما-قياسيا-بتصديها-لـ18-صاروخا-في-طلعة-واحدة-فيديو-1077934458.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"كا 52" روسية تصطاد دبابة أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات للحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لدبابات أوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وتظهر اللقطات قيام مروحية "كا 52" الروسية بإطلاق صاروخ موجّه استهدف دبابة أوكرانية كانت متمركزة في أحد المواقع جنوبي دونيتسك.
ودمر الصاروخ الدبابة الأوكرانية وارتفعت الأعمدة الدخانية بعد احتراق الأخيرة، لتقوم المقاتلة الروسية بإعادة توجيه مسارها ومتابعة مهمتها.
وكان مصدر قد أفاد اليوم بأن مروحية "كا – 52" الروسية الملقبة بالتمساح كانت قد سجلت رقما قياسيا في عدد الصواريخ المضادة للطائرات، بعد أن تصدت في طلعة واحدة لهجوم 18 صاروخا مضادا للجو في منطقة العملية العسكرية.
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن "طاقم المروحية استخدم منظومة "فيتِبسك" المضادة لصواريخ أرض جو التي أطلق عليها الطيارون لقب "بيض الحياة" لتشابه مظهرها الخارجي مع بيض الطيور".