عربي
بوتين: القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة
https://sputnikarabic.ae/20230609/لافروف-مذكرات-روسيا-حول-قصف-محطة-زابوروجيه-لا-تلقى-استجابة-أممية-1077960308.html
لافروف: مذكرات روسيا حول قصف محطة زابوروجيه لا تلقى استجابة أممية
لافروف: مذكرات روسيا حول قصف محطة زابوروجيه لا تلقى استجابة أممية
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تردان على الملاحظات الأسبوعية من الجانب الروسي بشأن... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T16:31+0000
2023-06-09T16:31+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074210919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1cbd6d0013ad8e45c0f70817721d43b7.jpg
وقال لافروف لصحيفة "الحياة الدولية": "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتفاعلان بالطريقة نفسها مع ملاحظاتنا الأسبوعية تقريبًا حول محاولات القصف والتخريب ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لا أريد أن "يتحقق" هذا التوجه الجديد المعادي لروسيا".تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230609/سلطات-زابوروجيه-المعارك-الشرسة-مستمرة-والقوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائرفادحة-1077927585.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074210919_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_23cb64adef2d605b97d8aa817b4b8cbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف: مذكرات روسيا حول قصف محطة زابوروجيه لا تلقى استجابة أممية

16:31 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تردان على الملاحظات الأسبوعية من الجانب الروسي بشأن محاولات أوكرانيا قصف وتخريب محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال لافروف لصحيفة "الحياة الدولية": "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتفاعلان بالطريقة نفسها مع ملاحظاتنا الأسبوعية تقريبًا حول محاولات القصف والتخريب ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لا أريد أن "يتحقق" هذا التوجه الجديد المعادي لروسيا".
ام في سي اتش-62 صمامات لمناجم تي ام-62 ،هاكتشفها خبراء المتفجرات في منطقة زابوروجيه. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
سلطات زابوروجيه: المعارك الشرسة مستمرة والقوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة
09:02 GMT
تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:47 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала