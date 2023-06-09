https://sputnikarabic.ae/20230609/لافروف-مذكرات-روسيا-حول-قصف-محطة-زابوروجيه-لا-تلقى-استجابة-أممية-1077960308.html
لافروف: مذكرات روسيا حول قصف محطة زابوروجيه لا تلقى استجابة أممية
لافروف: مذكرات روسيا حول قصف محطة زابوروجيه لا تلقى استجابة أممية
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تردان على الملاحظات الأسبوعية من الجانب الروسي بشأن... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T16:31+0000
2023-06-09T16:31+0000
2023-06-09T16:31+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف لصحيفة "الحياة الدولية": "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتفاعلان بالطريقة نفسها مع ملاحظاتنا الأسبوعية تقريبًا حول محاولات القصف والتخريب ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لا أريد أن "يتحقق" هذا التوجه الجديد المعادي لروسيا".تقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
https://sputnikarabic.ae/20230609/سلطات-زابوروجيه-المعارك-الشرسة-مستمرة-والقوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائرفادحة-1077927585.html
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روسيا, العالم
لافروف: مذكرات روسيا حول قصف محطة زابوروجيه لا تلقى استجابة أممية
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صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تردان على الملاحظات الأسبوعية من الجانب الروسي بشأن محاولات أوكرانيا قصف وتخريب محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال لافروف لصحيفة "الحياة الدولية": "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تتفاعلان بالطريقة نفسها مع ملاحظاتنا الأسبوعية تقريبًا حول محاولات القصف والتخريب ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لا أريد أن "يتحقق" هذا التوجه الجديد المعادي لروسيا".
تقع محطة زابوروجيه
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/ آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.
وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وأوضحت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.