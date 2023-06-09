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https://sputnikarabic.ae/20230609/مروحية-تعبر-بين-خط-كهرباء-منخفض-وطريق-أسفلتي-مليء-بالسيارات-فيديو-1077957163.html
مروحية تعبر بين خط كهرباء منخفض وطريق أسفلتي مليء بالسيارات... فيديو
مروحية تعبر بين خط كهرباء منخفض وطريق أسفلتي مليء بالسيارات... فيديو
قام قائد مروحية بالعبور من تحت خط كهرباء منخفض بشكل خطير في محطة للوقود في ألتاي الروسية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:20+0000
2023-06-09T14:20+0000
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وتظهر المشاهد التي وثّقها أحد المواطنين من سياراته، قيام قائد المروحية بتزويدها بالوقود في إحدى المحطات على طريق عام، ومن ثم الإقلاع بالطائرة وإدخالها بين الفراغ الموجود بين شريط كهرباء والطريق الأسفلتي.وحلقت الطائرة عبر المساحة الضيقة من جانب السيارات لتأخذ الطريق السريع وسط ذهول الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم من ارتطام شفرات مروحية الطائرة بالسيارات.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مروحية تعبر بين خط كهرباء منخفض وطريق أسفلتي مليء بالسيارات... فيديو

14:20 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Mark Agnor / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "مي-8أإم تي شي-في أ" تقوم برحلة اختبارية
مروحية مي-8أإم تي شي-في أ تقوم برحلة اختبارية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Mark Agnor
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قام قائد مروحية بالعبور من تحت خط كهرباء منخفض بشكل خطير في محطة للوقود في ألتاي الروسية.
وتظهر المشاهد التي وثّقها أحد المواطنين من سياراته، قيام قائد المروحية بتزويدها بالوقود في إحدى المحطات على طريق عام، ومن ثم الإقلاع بالطائرة وإدخالها بين الفراغ الموجود بين شريط كهرباء والطريق الأسفلتي.
وحلقت الطائرة عبر المساحة الضيقة من جانب السيارات لتأخذ الطريق السريع وسط ذهول الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم من ارتطام شفرات مروحية الطائرة بالسيارات.
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