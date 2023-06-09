https://sputnikarabic.ae/20230609/مروحية-تعبر-بين-خط-كهرباء-منخفض-وطريق-أسفلتي-مليء-بالسيارات-فيديو-1077957163.html
مروحية تعبر بين خط كهرباء منخفض وطريق أسفلتي مليء بالسيارات... فيديو
مروحية تعبر بين خط كهرباء منخفض وطريق أسفلتي مليء بالسيارات... فيديو
قام قائد مروحية بالعبور من تحت خط كهرباء منخفض بشكل خطير في محطة للوقود في ألتاي الروسية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T14:20+0000
2023-06-09T14:20+0000
2023-06-09T14:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد التي وثّقها أحد المواطنين من سياراته، قيام قائد المروحية بتزويدها بالوقود في إحدى المحطات على طريق عام، ومن ثم الإقلاع بالطائرة وإدخالها بين الفراغ الموجود بين شريط كهرباء والطريق الأسفلتي.وحلقت الطائرة عبر المساحة الضيقة من جانب السيارات لتأخذ الطريق السريع وسط ذهول الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم من ارتطام شفرات مروحية الطائرة بالسيارات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مروحية تعبر بين خط كهرباء منخفض وطريق أسفلتي مليء بالسيارات... فيديو
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قام قائد مروحية بالعبور من تحت خط كهرباء منخفض بشكل خطير في محطة للوقود في ألتاي الروسية.
وتظهر المشاهد التي وثّقها أحد المواطنين من سياراته، قيام قائد المروحية بتزويدها بالوقود في إحدى المحطات على طريق عام، ومن ثم الإقلاع بالطائرة وإدخالها بين الفراغ الموجود بين شريط كهرباء والطريق الأسفلتي.
وحلقت الطائرة عبر المساحة الضيقة من جانب السيارات لتأخذ الطريق السريع وسط ذهول الحاضرين الذين عبروا عن خوفهم من ارتطام شفرات مروحية الطائرة بالسيارات.