معرض "الاحتلال يقتل الطفولة" في فلسطين

وكانت إسرائيل قد استهدفت مئات المواقع في مختلف أنحاء قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، بينما أطلق نشطاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل خلال التصعيد العسكري في خمسة أيام فقط.اقرأ أيضا - مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الطفل محمد التميمي ومواجهات مع الجيش الاسرائيلي عقب الجنازةشنت إسرائيل فجر الثلاثاء، 9 مايو/ أيار الماضي، عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، لمدة 5 أيام، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بعدها، بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.وفي العاشرة من مساء يوم 13 مايو/ أيار، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
أقام سكان دير البلح جداريات وعروضًا للصواريخ والشظايا الإسرائيلية في معرض يهدف إلى تسليط الضوء على الأضرار التي لحقت ليس فقط بالماديات بل وبالأرواح أيضا.
وكانت إسرائيل قد استهدفت مئات المواقع في مختلف أنحاء قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، بينما أطلق نشطاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل خلال التصعيد العسكري في خمسة أيام فقط.
فتاة فلسطينية تمشط شعر أخرى وهي تقف أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار عام 2023، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.
فتاة فلسطينية تمشط شعر أخرى وهي تقف أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار عام 2023، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.
أطفال فلسطينيون يجلسون تحت جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة"، أقيم وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار 2023، في دير البلح وسط قطاع غزة في 8 يونيو/حزيران 2023.
أطفال فلسطينيون يجلسون تحت جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة"، أقيم وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو/ أيار 2023، في دير البلح وسط قطاع غزة في 8 يونيو/حزيران 2023.
طفل فلسطيني يقف بجانب جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح، وسط قطاع غزة في 8 يونيو 2023 .
طفل فلسطيني يقف بجانب جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح، وسط قطاع غزة في 8 يونيو 2023 .
أطفال فلسطينيون يقفون أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.
أطفال فلسطينيون يقفون أمام لوحة جدارية خلال معرض فني مختلط بعنوان "الاحتلال يقتل الطفولة" يقام وسط أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال التصعيد العسكري الأخير في مايو 2023 في دير البلح وسط قطاع غزة، 8 يونيو 2023.
شنت إسرائيل فجر الثلاثاء، 9 مايو/ أيار الماضي، عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، لمدة 5 أيام، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية بعدها، بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.
وفي العاشرة من مساء يوم 13 مايو/ أيار، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، رعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.