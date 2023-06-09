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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/مقاتلات-سو-25-روسية-تتسلل-عبر-الغابات-وتنقض-على-مقر-اللواء-81-الجوي-الأوكراني-وتدمره-فيديو--1077932911.html
مقاتلات "سو-25" روسية تتسلل عبر الغابات وتنقض على مقر اللواء 81 الجوي الأوكراني وتدمره... فيديو
مقاتلات "سو-25" روسية تتسلل عبر الغابات وتنقض على مقر اللواء 81 الجوي الأوكراني وتدمره... فيديو
دمرت مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25 غراتش" نقطة الانتشار المؤقتة للواء الجوي المنفصل رقم 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفا - كريمينايا. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T10:21+0000
2023-06-09T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر لقطات، بحسب وسائل الإعلام الروسية المتخصصة بالشأن العسكري، مقاتلات مجموعة "الشجاعة" وهي تنقض على أهدافها من ارتفاعات قريبة جدا من سطح الأرض.وبحسب صحيفة "روسكويه آروجويه" المتخصصة بالشأن العسكري، تعمل المقاتلات الروسية المهاجمة على ارتفاعات منخفضة جدا وتطلق مصائد حرارية لحماية نفسها من المضادات الجوية قبل أن تنقض على أهدافها الموجودة على الأرض.وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود".وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل فصائل العدو الموجودة على طول حدودنا".
https://sputnikarabic.ae/20230609/المدفعية-الروسية-توجه-ضربة-قوية-لمواقع-أوكرانية-متخفية-على-حدود-بيلغورود-1077924389.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلات "سو-25" روسية تتسلل عبر الغابات وتنقض على مقر اللواء 81 الجوي الأوكراني وتدمره... فيديو

10:21 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور"سو-35" خلال الاحتفال بيوم صانع السلاح في إيجيفسك الروسية.
سو-35 خلال الاحتفال بيوم صانع السلاح في إيجيفسك الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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دمرت مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25 غراتش" نقطة الانتشار المؤقتة للواء الجوي المنفصل رقم 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفا - كريمينايا.
وتظهر لقطات، بحسب وسائل الإعلام الروسية المتخصصة بالشأن العسكري، مقاتلات مجموعة "الشجاعة" وهي تنقض على أهدافها من ارتفاعات قريبة جدا من سطح الأرض.
وبحسب صحيفة "روسكويه آروجويه" المتخصصة بالشأن العسكري، تعمل المقاتلات الروسية المهاجمة على ارتفاعات منخفضة جدا وتطلق مصائد حرارية لحماية نفسها من المضادات الجوية قبل أن تنقض على أهدافها الموجودة على الأرض.
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية توجه "ضربة قوية" لمواقع أوكرانية متخفية على حدود بيلغورود
09:12 GMT

وتظهر المشاهد التي نشرتها الصحيفة في صفحتها على "في كونتاكتي" لحظة انقضاض المقاتلات الروسية التي حلقت على ارتفاعات منخفضة جدا وتدميرها للمقر الأوكراني المتخفي في الغابة.

وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود".

وقال المراسل: "أثناء أداء المهمة القتالية، أجرى الجيش أولًا استطلاعًا للغابة من الجو باستخدام طائرات دون طيار، ثم دمرت أطقم مدافع الهاوتزر "ميستا-بي" المعقل المكتشف للقوات الأوكرانية".

وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".
وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل فصائل العدو الموجودة على طول حدودنا".
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