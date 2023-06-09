https://sputnikarabic.ae/20230609/مقاتلات-سو-25-روسية-تتسلل-عبر-الغابات-وتنقض-على-مقر-اللواء-81-الجوي-الأوكراني-وتدمره-فيديو--1077932911.html
مقاتلات "سو-25" روسية تتسلل عبر الغابات وتنقض على مقر اللواء 81 الجوي الأوكراني وتدمره... فيديو
مقاتلات "سو-25" روسية تتسلل عبر الغابات وتنقض على مقر اللواء 81 الجوي الأوكراني وتدمره... فيديو
دمرت مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25 غراتش" نقطة الانتشار المؤقتة للواء الجوي المنفصل رقم 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفا - كريمينايا. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T10:21+0000
2023-06-09T10:21+0000
2023-06-09T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104301/62/1043016237_0:253:3072:1980_1920x0_80_0_0_cdc09cb7db8292d45085b98fc99e4ebc.jpg
وتظهر لقطات، بحسب وسائل الإعلام الروسية المتخصصة بالشأن العسكري، مقاتلات مجموعة "الشجاعة" وهي تنقض على أهدافها من ارتفاعات قريبة جدا من سطح الأرض.وبحسب صحيفة "روسكويه آروجويه" المتخصصة بالشأن العسكري، تعمل المقاتلات الروسية المهاجمة على ارتفاعات منخفضة جدا وتطلق مصائد حرارية لحماية نفسها من المضادات الجوية قبل أن تنقض على أهدافها الموجودة على الأرض.وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود".وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل فصائل العدو الموجودة على طول حدودنا".
https://sputnikarabic.ae/20230609/المدفعية-الروسية-توجه-ضربة-قوية-لمواقع-أوكرانية-متخفية-على-حدود-بيلغورود-1077924389.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104301/62/1043016237_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_6fbecfb244584b285a6c91658adb5daf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مقاتلات "سو-25" روسية تتسلل عبر الغابات وتنقض على مقر اللواء 81 الجوي الأوكراني وتدمره... فيديو
تابعنا عبر
دمرت مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25 غراتش" نقطة الانتشار المؤقتة للواء الجوي المنفصل رقم 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سفاتوفا - كريمينايا.
وتظهر لقطات، بحسب وسائل الإعلام الروسية المتخصصة بالشأن العسكري، مقاتلات مجموعة "الشجاعة" وهي تنقض على أهدافها من ارتفاعات قريبة جدا من سطح الأرض.
وبحسب صحيفة "روسكويه آروجويه" المتخصصة
بالشأن العسكري، تعمل المقاتلات الروسية المهاجمة على ارتفاعات منخفضة جدا وتطلق مصائد حرارية لحماية نفسها من المضادات الجوية قبل أن تنقض على أهدافها الموجودة على الأرض.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الصحيفة في صفحتها على "في كونتاكتي" لحظة انقضاض المقاتلات الروسية التي حلقت على ارتفاعات منخفضة جدا وتدميرها للمقر الأوكراني المتخفي في الغابة.
وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بأن "المدفعية الروسية وجهت ضربة قوية لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الغابات على الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة بيلغورود".
وقال المراسل: "أثناء أداء المهمة القتالية، أجرى الجيش أولًا استطلاعًا للغابة من الجو باستخدام طائرات دون طيار، ثم دمرت أطقم مدافع الهاوتزر "ميستا-بي" المعقل المكتشف للقوات الأوكرانية".
وقال قائد البطارية، إن قوات الاستطلاع والاستكشاف تحدد الهدف، وتقدم تقارير عنه، وبعد ذلك يتوجه المقاتلون الروس إلى موقع إطلاق النار ويضربون، ويتعاونون مع الاستطلاع من أجل التصحيح".
وأضاف القائد: "كنا نعمل على معقل للعدو، وتم تدمير الهدف، والهدف الثاني كان يعمل بواسطة مشغل الطائرات دون طيار، وتم تدميره أيضًا. نحن ندمر معاقل فصائل العدو الموجودة على طول حدودنا".