https://sputnikarabic.ae/20230609/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-دبابة-أوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-اتجاه-دونيتسك-1077936503.html
وزارة الدفاع الروسية تنشر عملية تدمير دبابة أوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في اتجاه دونيتسك... فيديو
وزارة الدفاع الروسية تنشر عملية تدمير دبابة أوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في اتجاه دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لدبابة أوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T11:30+0000
2023-06-09T11:30+0000
2023-06-09T12:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقامت المروحية بإطلاق صاروخ موجّه بعد أن عثرت على دبابة غربية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. نتيجة الضربة الصاروخية، تم تدمير الدبابة مع الطاقم.يظهر الفيديو كيف يكتشف طاقم المروحية هدفا متحركا، بعد ذلك، وجّه الطاقم صاروخا دمّر الدبابة.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) نفذت عملية تدمير ناجحة على محورين في منطقة العمليات الخاصة، حيث تم تدمير أكثر من 50 آلية عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك 21 دبابة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/التمساح-الروسية-تحطم-رقما-قياسيا-بتصديها-لـ18-صاروخا-في-طلعة-واحدة-فيديو-1077934458.html
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روسيا, رصد عسكري
وزارة الدفاع الروسية تنشر عملية تدمير دبابة أوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في اتجاه دونيتسك... فيديو
11:30 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لحظة تدمير مروحية "التمساح" "كا 52" الروسية لدبابة أوكرانية على اتجاه جنوب دونيتسك.
وقامت المروحية بإطلاق صاروخ موجّه بعد أن عثرت على دبابة غربية الصنع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. نتيجة الضربة الصاروخية، تم تدمير الدبابة مع الطاقم.
يظهر الفيديو كيف يكتشف طاقم المروحية هدفا متحركا، بعد ذلك، وجّه الطاقم صاروخا دمّر الدبابة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) نفذت عملية تدمير ناجحة على محورين في منطقة العمليات الخاصة، حيث تم تدمير أكثر من 50 آلية عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك 21 دبابة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.