https://sputnikarabic.ae/20230609/وزير-الإسكان-السوري-من-بيلدكس-نأمل-أن-يثمر-الانفتاح-العربي-في-إعادة-الإعمار-1077927245.html

وزير الإسكان السوري من "بيلدكس": نأمل أن يثمر الانفتاح العربي في إعادة الإعمار

وزير الإسكان السوري من "بيلدكس": نأمل أن يثمر الانفتاح العربي في إعادة الإعمار

دعا وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، سهيل عبد اللطيف، إلى رفع العقوبات الظالمة عن سوريا، مؤكدًا أنها عقوبات مفروضة على الشعب السوري، الذي ازدادت جراحه بعد... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T09:12+0000

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وأعرب الوزير السوري، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض بيلدكس "Buildex"، المتخصص في البناء، عن أمله في أن "يثمر انفتاح العرب على سوريا أخيرًا، في عملية إعادة إعمار البلاد".وأجاب الوزير عبد اللطيف عن سؤال مراسل "سبوتنيك"، حول القيمة المضافة التي تحققها المعارض التخصصية في إعادة البناء والإعمار في سوريا: "المشاركة الواسعة والمتنوعة من كل الشركات الصناعية المحلية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الشركات العربية والدولية، وبهذه المساحة الواسعة وهذا التنوع الكبير تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفي إعادة الإعمار والإنشاء، وهذا المعرض يكمل العوامل الأخرى التي تسهم في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار".وقال الوزير، عن انعكاس مثل هذه المعارض على الواقع الاستثماري في سوريا: "الاستثمار بحاجة إلى بيئة، وقد بدأ ذلك من خلال قانون الاستثمار رقم 13 الصادر عام 2021، والذي يتضمن تسهيلات ومزايا كثيرة، وتعتبر المعارض متممة لهذا القانون، من حيث التواصل مع المستثمرين والمقاولين والعقاريين ورجال الأعمال، فمن خلال هذه المعارض يتعرفون على جزء من البيئة الاستثمارية في سوريا".وعن الشوط الذي قطعته سوريا في إعادة الإعمار حتى الآن رغم الحرب، أضاف الوزير: "إعادة الإعمار لها علاقة بالإمكانات، حتى أثناء الحرب عندما كانت تتحرر أي منطقة، كانت تبدأ الشركات الحكومية والوطنية في إعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المنطقة وإعادة أهلها إليها، فإعادة الإعمار مستمرة لكن حسب الإمكانات وحسب المساحة الجديدة المحررة".وتابع: "سيتطور هذا العمل بالتحرير الكامل إن شاء الله لكل الأراضي السورية، حيث ستنتشر أدوات ومعدات الحكومة السورية على مساحة البلاد، للبدء بعملية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى بدء الاستثمار، الذي يساعد في هذا الإطار من خلال خطة شاملة".وشهد معرض "بيلدكس" هذا العام مشاركة مباشرة من إيران وبيلاروسيا ومصر ولبنان والسعودية والعراق، إلى جانب الشركات والفعاليات الاقتصادية والأكاديمية السورية.سفير البحرين: علاقاتنا قديمةوقال السفير المفوض فوق العادة لمملكة البحرين لدى سوريا، وحيد مبارك سيار، لمراسل "سبوتنيك"، خلال جولة له في المعرض: "معرض بيلدكس متميز جدًا، لكونه معرضًا تخصصيًا يضم كل ما يتعلق بالقضايا الضرورية جدًا للإنشاء والبناء، سواء مايتعلق بالكهرباء أو البناء ومستلزماته، وهو مهم جدًا للمتخصصين في هذه القضايا من الدول العربية، وكذلك للمقاولين في سوريا، بهدف تنشيط المجال العقاري والسياحي".وأضاف السفير البحريني: "علاقاتنا مع سوريا قديمة، وتربطنا علاقات تجارية، والبحرين هي دولة مصدّرة للألمنيوم، ولديها صناعات عديدة للألمنيوم، وهي تستورد من سوريا الكثير من الخدمات والمستلزمات الخاصة بمجال البناء، وأتمنى أن تستمر هذه المعارض التخصصية التي تحقق فائدة أكبر من المعارض الشمولية"."بيلدكس" فرصة للشركات السوريةوقال القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سوريا، عبد الحكيم النعيمي، لـ "سبوتينك": "نشكر إدارة المعرض على الدعوة الكريمة، وهذا المعرض يتيح الفرصة للشركات السورية لعرض ما لديها من منتوجات مواكبة للعصر، ولكي تبرز ما لديها من تكنولوجيا حديثة وتكون جاهزة في المستقبل".هلال: ننتظر من الأشقاء العرب أكثر وضوحاولفت مدير المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات، علاء هلال، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن "الدورة 20 لمعرض "بيلدكس Buildex" جاءت هذا العام بعد عودة سوريا لملئ مقعدها في جامعة الدول العربية، ما أتاح المجال للكثير من محبي سوريا من رجال أعمال ومستثمرين وصناعيين سوريين في الخارج أو عرب، لكي يأتوا إلى سوريا ويؤسسوا علاقات تجارية جديدة مع السوق والشركات السورية".وقال: "سوريا أبدًا لم تكن بعيدة عن الشعوب العربية، لكن حاليًا هناك شيء في السياسة تغير، وقد مكننا توقيت بيلدكس هذا العام من استقطاب مجموعة من الزيارات المهمة، خاصة من بلدان الجوار من لبنان والأردن والعراق وعُمان، ونتوقع في الأيام المقبلة زيارات أكثر لمعرض بيلدكس".وحول تأثير الحصار الذي لا زال سيفًا مسلطًا على سوريا، في ضوء المناخ السياسي السائد في المنطقة في هذه المرحلة، قال هلال: "من الناحية القانونية الحصار لا زال موجودًا، لكن الذي تغير هو انفتاح الشعوب العربية والشركات العربية على سوريا، ونرجو أن يكون هذا الحل السياسي فعالًا، لم نتلمس على أرض الواقع حتى الآن إلا العواطف، إلى الآن نحن متفائلون، هناك عواطف محبة واهتمام من أشقائنا العرب".وتابع هلال: "على أرض الواقع قد تكون الأيام المقبلة الفيصل الذي يحدد مدى تأثير هذا التغير على عجلة الاقتصاد في سوريا، أو الوضع الاقتصادي فيها، لكن يجب ألا ننسى أن مجرد التفاؤل والحالة الإيجابية هو أيضًا محرك من محركات الاقتصاد والعمل، فالحالة الإيجابية بدأت، وهذا واضح من خلال نوعية وعدد الزوار الذين يتوافدون على بيلدكس، ونرجو أن يتبع هذه الحالة الإيجابية ظروف موضوعية أكثر وضوحًا، وأكثر صلابة لزيادة الاستثمارات التي من الممكن أن تأتي إلى سوريا، وأن نشهد زيادة في عدد الشركات التي تهتم بالعمل في السوق السورية".وأضاف هلال، حول جديد منظومة إدارة المعارض التي تطورها المجموعة العربية للمعارض: "تطبيق EAGE الذي أطلقناه سهّل كثيرًا إمكانية استقطاب زوار وكبار المشترين من بلدان الجوار، ومن السوريين الذين لديهم أعمال تحتاج للمواد التي تعرضها شركات بيلدكس، هذا التطبيق كان فعالًا من خلال زيادة استقطاب هؤلاء المشترين لزيارة المعرض".وقال: "كما سهل على الزائر المهندس أو أي زائر أن ينظم زيارته للمعرض، لا داعي لأن يقف في الدور ليسجل بياناته، فهذا متاح على هذا التطبيق، وحين دخوله إلى جناح الشركة يحصل على كل بياناته عن طريق QR، كما زاد التطبيق من الوقت المخصص للمعرض، فالوقت المخصص لزيارة المعرض يبدأ من 5 حتى 11 مساءً ولمدة 5 أيام فقط، لكن التطبيق ثمر هذا الوقت أكثر فأكثر".خيتي: البناء أكثر القطاعات تضررا في سورياقال لـ "سبوتنيك"، عضو مجلس الشعب السوري عامر خيتي، نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق: "إقامة المعارض تمثل نافذة حقيقية للبدء بإعادة الإعمار، خاصة وأن قطاع البناء يعد من أكثر القطاعات تضررًا في سوريا، فما لم تدمره الحرب دمره الزلزال والحصار".وأضاف خيتي: "يعد هذا المعرض خطوة مهمة لإيجاد فرص عمل جديدة، وأريد أن أنوه للمستثمرين بأهمية الاستثمار في هذا القطاع المهم".اهتمام بيلاروسي برجال الأعمال السوريينقالت نور ملحم، منسقة ممثلية غرفة التجارة البيلاروسية في سوريا لـ "سبوتنيك": "شاركنا بهذا المعرض حتى نعرف الزوار على ممثلية غرف التجارة البيلاروسية بدمشق، والتي تعد صلة وصل بين التجار ورجال الأعمال وتهدف إلى تمكين العلاقات الاقتصادية بين روسيا وبيلاروسيا وسوريا".وأضافت ملحم: "حالياً في بيلاروسيا معارض كثيرة ومهتمة جدًا بمشاركة رجال الأعمال السوريين فيها، وبالتالي هدفنا هنا أن نضع الزوار في صورة وأنواع هذه المعارض وأوقات إقامتها، وكذلك تسهيل زيارتها".جسر بين المنتج والمسوّقوقال يوسف آلوسي، المدير التجاري في شركة بلقيس المتخصصة بصناعة السيراميك لوكالة "سبوتنيك": "يعتبر معمل بلقيس من المعامل الرائدة لصناعة السيراميك في سوريا، وقد تم تطوير هذا المعمل في الآونة الأخيرة، من خلال تجهيزه بآلات جديدة من طراز "تكنو فيراري"، حيث يمكننا طباعة أي صورة على السيراميك بدقة عالية، ما دفعنا في الشركة لتأمين قوالب تحاكي الحجر وأرضيات جديدة تحاكي الرخام أيضًا، ونحن متواجدون في معرض "بيلدكس" منذ ما قبل اندلاع الحرب والأزمة في سوريا، وهو يعد جسر الوصل بين المنتج والمسوق".وتستمر فعاليات معرض "Buildex"، الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، حتى الحادي عشر من حزيران/ يونيو الجاري، على أرض مدينة المعارض الجديدة في دمشق، ويشارك فيه نحو /320/ علامة تجارية محلية وإقليمية، تعرض منتجاتها من مواد البناء والتشييد والحجر والرخام والدهان ومواد العزل ومعدات التكييف والتهوية والطاقة الشمسية، إضافة إلى عدد من الشركات التي تعرض منتجات متعلقة بتقنيات المياه والاستدامة البيئية والمفروشات المنزلية ومكاتب التطوير العقاري والهندسي، وأنظمة الأمن والسلامة والإضاءة، وغيرها من المعدات والتجهيزات.

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