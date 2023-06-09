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وسائل إعلام: ولي العهد السعودي يهدد بضرر اقتصادي للولايات المتحدة
وسائل إعلام: ولي العهد السعودي يهدد بضرر اقتصادي للولايات المتحدة
كشفت صحيفة غربية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هدد الولايات المتحدة بعواقب اقتصادية وخيمة وسط نزاع نفطي. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T06:11+0000
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قالت الصحيفة: "هدد ولي العهد السعودي واشنطن، التي كانت تخطط لمعاقبة الرياض بسبب قرار خفض إنتاج النفط".وبحسب الصحيفة، أعلن الرئيس جو بايدن، في الخريف عن إجراءات ضد السعودية التي قررت خفض إنتاج النفط وسط ارتفاع أسعار الطاقة والانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، بحسب الوثيقة السرية التي حصلت عليها، أن "ولي العهد السعودي قال في تهديده إنه "لن يتعامل مع الإدارة الأمريكية بعد الآن"، ووعد بعواقب اقتصادية كبيرة لواشنطن".وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان تهديد الأمير قد تم نقله مباشرة إلى المسؤولين الأمريكيين أو تم اعتراضه عبر المراقبة الإلكترونية. وقال مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات من السعودية.وبحسب الصحيفة، تم تداول وثيقة المخابرات الأمريكية على منصة "ديسكورد" كجزء من تسرب واسع النطاق لمواد الأمن القومي الحساسة للغاية.
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السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

وسائل إعلام: ولي العهد السعودي يهدد بضرر اقتصادي للولايات المتحدة

06:11 GMT 09.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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كشفت صحيفة غربية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هدد الولايات المتحدة بعواقب اقتصادية وخيمة وسط نزاع نفطي.
قالت الصحيفة: "هدد ولي العهد السعودي واشنطن، التي كانت تخطط لمعاقبة الرياض بسبب قرار خفض إنتاج النفط".
وبحسب الصحيفة، أعلن الرئيس جو بايدن، في الخريف عن إجراءات ضد السعودية التي قررت خفض إنتاج النفط وسط ارتفاع أسعار الطاقة والانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة السعودية دافعت علنا عن أفعالها بتصريحات دبلوماسية، لكن في السر، فإن ولي العهد هدد بتغيير العلاقات الأمريكية السعودية بشكل جذري والتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة إذا اتخذت إجراءات انتقامية ضد الرياض".

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست"، بحسب الوثيقة السرية التي حصلت عليها، أن "ولي العهد السعودي قال في تهديده إنه "لن يتعامل مع الإدارة الأمريكية بعد الآن"، ووعد بعواقب اقتصادية كبيرة لواشنطن".
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وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان تهديد الأمير قد تم نقله مباشرة إلى المسؤولين الأمريكيين أو تم اعتراضه عبر المراقبة الإلكترونية. وقال مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات من السعودية.
وبحسب الصحيفة، تم تداول وثيقة المخابرات الأمريكية على منصة "ديسكورد" كجزء من تسرب واسع النطاق لمواد الأمن القومي الحساسة للغاية.
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