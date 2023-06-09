https://sputnikarabic.ae/20230609/-مقتل-أكثر-من-50-عسكريا-أوكرانيا-على-اتجاه-كراسنوليمانسك---1077949997.html
مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا على اتجاه كراسني ليمان
مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا على اتجاه كراسني ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية في اتجاه "كراسني ليمان" حيدت أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت مدفعين ذاتيي الحركة "فوزديكا"... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T12:57+0000
2023-06-09T12:57+0000
2023-06-09T13:11+0000
عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع أنه في اتجاه "كراسني ليمان"، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات معادية في منطقة نيفسكوي السكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبحسب تقريروزارة الدفاع، تم قمع نشاط مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة "تشيرفونايا ديبروفا" السكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية. على مدار الـ 24 الساعة الماضية، تم تحييد في هذا الاتجاه أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربة قتال مشاة، وسيارتين، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز فوزديكا، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20.
https://sputnikarabic.ae/20230609/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-سيرسم-الطريق-لإنهاء-الصراع-العربي-الإسرائيلي-1077948353.html
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عسكري
مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا على اتجاه كراسني ليمان
12:57 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 13:11 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية في اتجاه "كراسني ليمان" حيدت أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت مدفعين ذاتيي الحركة "فوزديكا" و"هاوتزر" من طراز"دي-2" ، وأصابت رادارًا أمريكيًا من طراز AN / TPQ-37.
وذكرت وزارة الدفاع أنه في اتجاه "كراسني ليمان"، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة "المركز" وحدات معادية في منطقة نيفسكوي السكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب تقريروزارة الدفاع، تم قمع نشاط مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة "تشيرفونايا ديبروفا" السكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية. على مدار الـ 24 الساعة الماضية، تم تحييد في هذا الاتجاه أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير عربة قتال مشاة، وسيارتين، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز فوزديكا، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر D-20.