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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ألمانيا-تقر-بتدمير-دبابات-ليوبارد-بضربات-روسية-في-أوكرانيا--1077970340.html
ألمانيا تقر بتدمير دبابات "ليوبارد" بضربات روسية في أوكرانيا
ألمانيا تقر بتدمير دبابات "ليوبارد" بضربات روسية في أوكرانيا
أقر رئيس مجمع "راينميتال" للصناعات العسكرية في ألمانيا، أرمين بابيرغر، بوجود خسائر في الدبابات الألمانية في أكرانيا. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T07:52+0000
2023-06-10T07:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بابيرغر، في مقابلة مع الصحافة، معلقا على الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر دبابة "ليوبارد" محترقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية: "في الحياة هناك دائما خسائر".وقال بابيرغر إن "مجمع الصناعات العسكرية "رينميتال" يخطط لزيادة الإنتاج السنوي للقذائف من 450 ألف إلى 600 ألف سنويا، لكن أوكرانيا لن تتسلم هذه القذائف إلا إذا رفضت جيوش الاتحاد الأوروبي تجديد مستودعاتها، والتي سيستغرق إعادة ملء مخازنها من 6 إلى 10 سنوات".ويوم الخميس الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات اختراق دفاعاتها من قبل القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه وتم تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.وأشار حينها إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1600 جندي، و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات "ليوبارد" و3 دبابات "أمكس-10" ذات عجلات، و136 قطعة من المعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك 79 دبابة أجنبية.شاهد أيضا: المشاهد الأولى لمقبرة دبابات "ليوبارد" المتفحمة بنيران الجيش الروسي... فيديوأقرأ أيضا: ضجة في ألمانيا بسبب مقال يكشف إمكانية تدمير دبابات "ليوبارد" بطلقة روسية واحدة
https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الروسية-تحول-دبابات-ليوبارد-الألمانية-إلى-رماد-خلال-هجوم-أوكراني-باء-بالفشل-فيديو-1077807435.html
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روسيا

ألمانيا تقر بتدمير دبابات "ليوبارد" بضربات روسية في أوكرانيا

07:52 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAدبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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أقر رئيس مجمع "راينميتال" للصناعات العسكرية في ألمانيا، أرمين بابيرغر، بوجود خسائر في الدبابات الألمانية في أكرانيا.
وأضاف بابيرغر، في مقابلة مع الصحافة، معلقا على الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر دبابة "ليوبارد" محترقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية: "في الحياة هناك دائما خسائر".
وقال بابيرغر إن "مجمع الصناعات العسكرية "رينميتال" يخطط لزيادة الإنتاج السنوي للقذائف من 450 ألف إلى 600 ألف سنويا، لكن أوكرانيا لن تتسلم هذه القذائف إلا إذا رفضت جيوش الاتحاد الأوروبي تجديد مستودعاتها، والتي سيستغرق إعادة ملء مخازنها من 6 إلى 10 سنوات".
ويوم الخميس الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات اختراق دفاعاتها من قبل القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه وتم تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحول دبابات "ليوبارد" الألمانية إلى "رماد" خلال هجوم أوكراني باء بالفشل... فيديو
6 يونيو, 14:29 GMT
وأشار حينها إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1600 جندي، و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات "ليوبارد" و3 دبابات "أمكس-10" ذات عجلات، و136 قطعة من المعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك 79 دبابة أجنبية.
شاهد أيضا: المشاهد الأولى لمقبرة دبابات "ليوبارد" المتفحمة بنيران الجيش الروسي... فيديو
أقرأ أيضا: ضجة في ألمانيا بسبب مقال يكشف إمكانية تدمير دبابات "ليوبارد" بطلقة روسية واحدة
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