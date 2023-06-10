https://sputnikarabic.ae/20230610/أمطار-غزيرة-تضرب-عدة-مناطق-في-باكستان-تودي-بحياة-20-شخصا-1077986933.html
أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في باكستان تودي بحياة 20 شخصا
أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في باكستان تودي بحياة 20 شخصا
لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات، جراء أمطار غزيرة ضربت عدة مناطق في باكستان بينها إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T22:43+0000
2023-06-10T22:43+0000
2023-06-10T22:43+0000
باكستان
العالم
مقتل أشخاص
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050359776_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4df8d412bb094514e7838ba2a9288831.jpg
إسلام أباد - سبوتنيك. وأكدت الإذاعة الباكستانية الرسمية، أنه "لقي 20 شخصا مصرعهم، من إقليم خيبر بختونخوا"، لافتة إلى أنه "لقي 12 12 مصرعهم في بانو، وثلاثة في لاكي مروات، وأربعة في كيرك، وبنت صغيرة في ديرا إسماعيل خان".وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 25 آخرون جراء انهيار ثلجي في منطقة أستور بإقليم جيلجيت بالتستان شمالي باكستان، الشهر الماضي.ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مسؤولين في المنطقة أن الانهيار الثلجي وقع في قمة شاونتر في منطقة أستور، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.وأضاف المسؤولون أن فرق الإنقاذ التابعة لحكومة الإقليم تواجه تحديات في الوصول إلى المنطقة المتضررة بسبب موقعها البعيد وتضاريسها الجبلية الصعبة ومشاكل الاتصال في المنطقة.وأعرب رئيس وزراء الإقليم، خالد خورشيد خان عن حزنه على الحادث، وأمر منظمات الإنقاذ ببدء العمليات وإنشاء غرفة تحكم في المنطقة، كما نقلت وسائل الإعلام الباكستانية.ويعتبر إقليم جيلجيت بالتستان من أكثر المناطق المعرضة للانهيارات الثلجية والفيضانات نتيجة وجود عدد كبير من الأنهار الجليدية في الإقليم.ووفقا للإحصائيات الحكومية فإن الإقليم يتضمن أكثر من 5000 نهر وبحيرة جليدية، كما شهد الإقليم أكثر من 20 حادثا من الفيضانات والانهيارات الثلجية العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الإفراج-عن-رئيس-وزراء-باكستان-السابق-عمران-خان-بكفالة-في-اتهامات-بالقتل-1077912047.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/07/1050359776_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54ebda1589220ec8c5be56a97377b73c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, العالم, مقتل أشخاص
باكستان, العالم, مقتل أشخاص
أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في باكستان تودي بحياة 20 شخصا
تابعنا عبر
لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات، جراء أمطار غزيرة ضربت عدة مناطق في باكستان بينها إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.
إسلام أباد - سبوتنيك. وأكدت الإذاعة الباكستانية الرسمية، أنه "لقي 20 شخصا مصرعهم
، من إقليم خيبر بختونخوا"، لافتة إلى أنه "لقي 12 12 مصرعهم في بانو، وثلاثة في لاكي مروات، وأربعة في كيرك، وبنت صغيرة في ديرا إسماعيل خان".
وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 25 آخرون جراء انهيار ثلجي في منطقة أستور بإقليم جيلجيت بالتستان شمالي باكستان، الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام باكستانية، عن مسؤولين في المنطقة أن الانهيار الثلجي وقع في قمة شاونتر في منطقة أستور، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.
وأضاف المسؤولون أن فرق الإنقاذ التابعة لحكومة الإقليم تواجه تحديات في الوصول إلى المنطقة المتضررة بسبب موقعها البعيد وتضاريسها الجبلية الصعبة ومشاكل الاتصال في المنطقة.
وأعرب رئيس وزراء الإقليم، خالد خورشيد خان عن حزنه على الحادث، وأمر منظمات الإنقاذ ببدء العمليات وإنشاء غرفة تحكم في المنطقة، كما نقلت وسائل الإعلام الباكستانية.
ويعتبر إقليم جيلجيت بالتستان من أكثر المناطق المعرضة للانهيارات الثلجية والفيضانات نتيجة وجود عدد كبير من الأنهار الجليدية في الإقليم.
ووفقا للإحصائيات الحكومية فإن الإقليم يتضمن أكثر من 5000 نهر وبحيرة جليدية، كما شهد الإقليم أكثر من 20 حادثا من الفيضانات والانهيارات الثلجية العام الماضي.