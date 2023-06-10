https://sputnikarabic.ae/20230610/أنطونوف-الولايات-المتحدة-ليست-لديها-رغبة-في-تسوية-سلمية-للصراع-في-أوكرانيا-1077963326.html
أنطونوف: الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في تسوية سلمية في أوكرانيا
أنطونوف: الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في تسوية سلمية في أوكرانيا
صرح سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن تقديم حزمة جديدة كبيرة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا يظهر عدم رغبة السلطات الأمريكية في البحث عن طرق... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T01:32+0000
2023-06-10T01:32+0000
2023-06-10T01:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أنطونوف للصحفيين: "تواصل الولايات المتحدة ضخ المزيد من الأسلحة القاتلة لحلفائها. تخصيص مبالغ مالية ضخمة لهذه الأغراض يشير إلى شيء واحد: أن واشنطن ليست عازمة على البحث عن طرق لتسوية النزاع بوسائل دبلوماسية".وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة 2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات مسيرة.وأضاف أنطونوف: "لم تقم ممثلي الإدارة بأي جهد لجلب نظام زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أنه بالنسبة لواشنطن، فإنه من غير الممكن التراجع عن هدفها "تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا".ووفقًا أنطونوف فإن:يشار إلى أنه سبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-بقيمة-ملياري-دولار-تشمل-ذخائر-لأنظمة-الدفاع-الجوي-1077958466.html
https://sputnikarabic.ae/20230609/المندوبة-الأمريكية-لدى-الناتو-انضمام-أوكرانيا-للحلف-غير-مرجح-أثناء-الصراع-1077960608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أنطونوف: الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في تسوية سلمية في أوكرانيا
01:32 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 01:38 GMT 10.06.2023) تابعنا عبر
صرح سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن تقديم حزمة جديدة كبيرة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا يظهر عدم رغبة السلطات الأمريكية في البحث عن طرق لحل النزاع بطرق سلمية.
وقال أنطونوف للصحفيين: "تواصل الولايات المتحدة ضخ المزيد من الأسلحة القاتلة لحلفائها. تخصيص مبالغ مالية ضخمة لهذه الأغراض يشير إلى شيء واحد: أن واشنطن ليست عازمة على البحث عن طرق لتسوية النزاع بوسائل دبلوماسية".
وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
، بقيمة 2.1 مليار دولار، تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات مسيرة.
وأضاف أنطونوف: "لم تقم ممثلي الإدارة بأي جهد لجلب نظام زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات"، مشيرا إلى أنه بالنسبة لواشنطن، فإنه من غير الممكن التراجع عن هدفها "تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا".
"سمعة قيادة البلد التي اختارت طريق الحرب بدلاً من الحلول الدبلوماسية على المحك... من الواضح أن عودة السلام إلى أرض أوكرانيا المنكوبة لا تدخل في خطط الاستراتيجيين في واشنطن".
يشار إلى أنه سبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا لروسيا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.