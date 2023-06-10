عربي
https://sputnikarabic.ae/20230610/إسرائيل-تحبط-تهريب-مخدرات-على-الحدود-المصرية-تتجاوز-قيمتها-مليون-دولار-1077983516.html
إسرائيل تحبط تهريب مخدرات على الحدود المصرية تتجاوز قيمتها مليون دولار
إسرائيل تحبط تهريب مخدرات على الحدود المصرية تتجاوز قيمتها مليون دولار
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تتجاوز المليون دولار، بعد أسبوع من مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود برصاص شرطي مصري. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T17:32+0000
2023-06-10T17:32+0000
الأخبار
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a4916ee54424f073f4494bdb55680de.jpg
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على تويتر: "بعد أسبوع من الهجوم على الحدود المصرية، أحبط مقاتلون من كتيبة بارديلاس عملية تهريب مخدرات أخرى على الحدود واعتقلوا اثنين من المشتبه بهم قرب إيلات".وقالت قناة "كان" الرسمية، إن قيمة المخدرات التي تم ضبطها تبلغ 5 ملايين شيكل (1.37 مليون دولار).من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم رصد المشتبه بهم من خلال المراقبة أثناء محاولتهم تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، وهرع مقاتلون من كتائب ماغين إيلات وبارديلاس إلى مكان الحادث وبدأوا في مطاردتهم".وأضافت: "عثرت القوات على أكياس تحتوي على مواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الماريجوانا وصادرتها، وتزن 21 كيلوغراما، وتقدر قيمتها بنحو 2.35 مليون شيكل، ومواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الحشيش تزن 26 كيلوغراما، بقيمة تقديرية تقريبية 2.35 مليون شيكل، وتم نقل المشتبه بهم إلى شرطة إسرائيل لاستكمال التحقيقات".ومساء السبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أحبطوا عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية، وذلك قبل ساعات من تسلل الشرطي المصري محمد صلاح داخل الأراضي الإسرائيلية وقتل جندي ومجندة من كتيبة بارديلاس، كما قتل جنديا آخر وأصاب ضابطا في وقت لاحق قبل أن يتم قتله برصاص الجيش الإسرائيلي.ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
https://sputnikarabic.ae/20230610/تقرير-جنود-إسرائيليون-يرفضون-الخدمة-على-الحدود-المصرية-لساعات-طويلة-1077979452.html
https://sputnikarabic.ae/20230608/مسؤولون-إسرائيليون-حول-الحدود-مع-مصر-لم-تكن-مؤمنة-بشكل-كاف-ومثقلون-بنوبات-حراسة-طويلة-1077891151.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/13/1066627890_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_208736501805740d109fa03434200b30.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إسرائيل تحبط تهريب مخدرات على الحدود المصرية تتجاوز قيمتها مليون دولار

17:32 GMT 10.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تتجاوز المليون دولار، بعد أسبوع من مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود برصاص شرطي مصري.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على تويتر: "بعد أسبوع من الهجوم على الحدود المصرية، أحبط مقاتلون من كتيبة بارديلاس عملية تهريب مخدرات أخرى على الحدود واعتقلوا اثنين من المشتبه بهم قرب إيلات".
وقالت قناة "كان" الرسمية، إن قيمة المخدرات التي تم ضبطها تبلغ 5 ملايين شيكل (1.37 مليون دولار).
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم رصد المشتبه بهم من خلال المراقبة أثناء محاولتهم تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، وهرع مقاتلون من كتائب ماغين إيلات وبارديلاس إلى مكان الحادث وبدأوا في مطاردتهم".
وأضافت: "عثرت القوات على أكياس تحتوي على مواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الماريجوانا وصادرتها، وتزن 21 كيلوغراما، وتقدر قيمتها بنحو 2.35 مليون شيكل، ومواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الحشيش تزن 26 كيلوغراما، بقيمة تقديرية تقريبية 2.35 مليون شيكل، وتم نقل المشتبه بهم إلى شرطة إسرائيل لاستكمال التحقيقات".
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
تقرير: جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة
14:18 GMT
ومساء السبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أحبطوا عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية، وذلك قبل ساعات من تسلل الشرطي المصري محمد صلاح داخل الأراضي الإسرائيلية وقتل جندي ومجندة من كتيبة بارديلاس، كما قتل جنديا آخر وأصاب ضابطا في وقت لاحق قبل أن يتم قتله برصاص الجيش الإسرائيلي.
ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
مسؤولون إسرائيليون حول الحدود مع مصر: لم تكن مؤمنة بشكل كاف ومثقلون بنوبات حراسة طويلة
8 يونيو, 10:46 GMT
وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала