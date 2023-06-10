https://sputnikarabic.ae/20230610/إسرائيل-تحبط-تهريب-مخدرات-على-الحدود-المصرية-تتجاوز-قيمتها-مليون-دولار-1077983516.html

إسرائيل تحبط تهريب مخدرات على الحدود المصرية تتجاوز قيمتها مليون دولار

إسرائيل تحبط تهريب مخدرات على الحدود المصرية تتجاوز قيمتها مليون دولار

أحبط الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تهريب مخدرات على الحدود المصرية بقيمة تتجاوز المليون دولار، بعد أسبوع من مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود برصاص شرطي مصري. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T17:32+0000

2023-06-10T17:32+0000

2023-06-10T17:32+0000

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي على تويتر: "بعد أسبوع من الهجوم على الحدود المصرية، أحبط مقاتلون من كتيبة بارديلاس عملية تهريب مخدرات أخرى على الحدود واعتقلوا اثنين من المشتبه بهم قرب إيلات".وقالت قناة "كان" الرسمية، إن قيمة المخدرات التي تم ضبطها تبلغ 5 ملايين شيكل (1.37 مليون دولار).من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم رصد المشتبه بهم من خلال المراقبة أثناء محاولتهم تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، وهرع مقاتلون من كتائب ماغين إيلات وبارديلاس إلى مكان الحادث وبدأوا في مطاردتهم".وأضافت: "عثرت القوات على أكياس تحتوي على مواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الماريجوانا وصادرتها، وتزن 21 كيلوغراما، وتقدر قيمتها بنحو 2.35 مليون شيكل، ومواد يشتبه في أنها مخدر من نوع الحشيش تزن 26 كيلوغراما، بقيمة تقديرية تقريبية 2.35 مليون شيكل، وتم نقل المشتبه بهم إلى شرطة إسرائيل لاستكمال التحقيقات".ومساء السبت الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أحبطوا عملية تهريب مخدرات على الحدود المصرية، وذلك قبل ساعات من تسلل الشرطي المصري محمد صلاح داخل الأراضي الإسرائيلية وقتل جندي ومجندة من كتيبة بارديلاس، كما قتل جنديا آخر وأصاب ضابطا في وقت لاحق قبل أن يتم قتله برصاص الجيش الإسرائيلي.ووقتها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن شرطيا مصريا تسلل عبر الحدود وقتل على مرحلتين 3 جنود وأصاب ضابطا قبل أن يتم قتله. فيما أعلن الجيش المصري وقتها، أن عنصر أمن تبادل إطلاق نار مع عناصر تهريب المخدرات واخترق الحدود الإسرائيلية ما أدى إلى مقتله ومقتل 3 عناصر تأمين إسرائيلية.وقال الجيش المصري في بيان إنه "فجر يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".وأضاف أنه "أثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد (3) فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد (2) آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصرى أثناء تبادل إطلاق النيران".

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