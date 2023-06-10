https://sputnikarabic.ae/20230610/إعلام-رئيس-الوزراء-الكندي-يعلن-عن-مصادرة-الطائرة-الروسية-آن-124-ونقلها-لكييف-1077982058.html
إعلام: رئيس الوزراء الكندي يعلن عن مصادرة الطائرة الروسية "آن-124" ونقلها لكييف
إعلام: رئيس الوزراء الكندي يعلن عن مصادرة الطائرة الروسية "آن-124" ونقلها لكييف
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن عن مصادرة الطائرة الروسية من طراز "آن-124" وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا، وتخصيص مساعدة... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T16:04+0000
2023-06-10T16:04+0000
2023-06-10T16:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار كندا
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وبحسب وسائل إعلام غربية، قال ترودو في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "كندا استولت على طائرة شحن روسية من طراز "أنتونوف" هبطت في كندا العام الماضي، وبدأت عملية نقل الطائرة إلى أوكرانيا".في أبريل / نيسان، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن كندا تعتزم تحويل الأموال من الأصول المصادرة التابعة لروسيا إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا.وبحسب شميغال، فإن طائرة "آن-124" المحظورة في كندا خضعت للعقوبات.وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة كندا أن ترودو وصل في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ترودو-يصل-إلى-كييف-في-زيارة-مفاجئة-1077973850.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
إعلام: رئيس الوزراء الكندي يعلن عن مصادرة الطائرة الروسية "آن-124" ونقلها لكييف
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن عن مصادرة الطائرة الروسية من طراز "آن-124" وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا، وتخصيص مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.
وبحسب وسائل إعلام غربية، قال ترودو في مؤتمر صحفي في كييف، إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "كندا استولت على طائرة شحن روسية من طراز "أنتونوف" هبطت في كندا العام الماضي، وبدأت عملية نقل الطائرة إلى أوكرانيا".
في أبريل / نيسان، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن كندا تعتزم تحويل الأموال من الأصول المصادرة التابعة لروسيا إلى الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا.
وبحسب شميغال، فإن طائرة "آن-124" المحظورة في كندا خضعت للعقوبات.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة كندا أن ترودو وصل في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.