https://sputnikarabic.ae/20230610/اصطدام-طائرتين-في-مطار-هانيدا-الياباني-1077965352.html
اصطدام طائرتين في مطار هانيدا الياباني
اصطدام طائرتين في مطار هانيدا الياباني
قالت وزارة النقل اليابانية، اليوم السبت، إن طائرتي ركاب اصطدمتا بالقرب من ممر سيارات في مطار هانيدا بطوكيو، فيما لم ترد أي بلاغات بوقوع إصابات. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T06:29+0000
2023-06-10T06:29+0000
2023-06-10T06:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار اليابان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104103/98/1041039812_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_564b743df410ead582ab7b1b5f4db721.jpg
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" إن الحادث وقع في حوالي الساعة 11 صباحا، عندما اصطدمت طائرة تابعة لشركة خطوط طيران "إيفا" على متنها 207 ركاب بالإضافة إلى طاقمها، وطائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية على متنها 264 شخصا.وتظهر اللقطات التلفزيونية أن جزءا من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية قد تضرر، ويمكن رؤية ما يبدو أنه شظايا بالقرب من المدرج.من جانبها، قالت سلطات المطار إن بعض مدارج المطارات أغلقت للتحقيق، لكن أعيد فتحها بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل.في السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية وخطوط "أوول نيبون" الجوية إن بعض رحلاتها المحلية والدولية قد تأخرت لمدة تصل إلى ساعة واحدة اعتبارا من الساعة 1 ظهرا.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، قال مكتب شرطة مقاطعة بولك بولاية فلوريدا، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بعد اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة هارتريدج في فلوريدا.وقال المكتب في بيان: "أكد محققو مكتب شرطة مقاطعة بولك أنه تم تحديد مكان أربعة أشخاص كانوا في الطائرتين اللتين تحطمتا، جميعهم لقوا حتفهم"، وأضاف البيان أن "الأشخاص الأربعة الذين عثر عليهم هم الشاغلون الوحيدون للطائراتين".
https://sputnikarabic.ae/20230502/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-صغيرة-في-كاليفورنيا-1076543882.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104103/98/1041039812_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_214b4aadbde2752a97591e58e69adc13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الأخبار
اصطدام طائرتين في مطار هانيدا الياباني
تابعنا عبر
قالت وزارة النقل اليابانية، اليوم السبت، إن طائرتي ركاب اصطدمتا بالقرب من ممر سيارات في مطار هانيدا بطوكيو، فيما لم ترد أي بلاغات بوقوع إصابات.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية
"NHK" إن الحادث وقع في حوالي الساعة 11 صباحا، عندما اصطدمت طائرة تابعة لشركة خطوط طيران "إيفا" على متنها 207 ركاب بالإضافة إلى طاقمها، وطائرة تابعة للخطوط الجوية التايلاندية على متنها 264 شخصا.
وتظهر اللقطات التلفزيونية أن جزءا من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية قد تضرر، ويمكن رؤية ما يبدو أنه شظايا بالقرب من المدرج.
من جانبها، قالت سلطات المطار إن بعض مدارج المطارات أغلقت للتحقيق، لكن أعيد فتحها بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل.
في السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية وخطوط "أوول نيبون" الجوية إن بعض رحلاتها المحلية والدولية قد تأخرت لمدة تصل إلى ساعة واحدة اعتبارا من الساعة 1 ظهرا.
يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، قال مكتب شرطة مقاطعة بولك بولاية فلوريدا، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم
بعد اصطدام طائرتين صغيرتين فوق بحيرة هارتريدج في فلوريدا.
وقال المكتب في بيان: "أكد محققو مكتب شرطة مقاطعة بولك أنه تم تحديد مكان أربعة أشخاص كانوا في الطائرتين اللتين تحطمتا، جميعهم لقوا حتفهم"، وأضاف البيان أن "الأشخاص الأربعة الذين عثر عليهم هم الشاغلون الوحيدون للطائراتين".