https://sputnikarabic.ae/20230610/الإعلان-عن-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مناطق-أوكرانية--1077963589.html
الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي وصوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد في... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T01:45+0000
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2023-06-10T01:45+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للخريطة، تم تفعيل صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة بين الساعة 23:33 (بتوقيت موسكو) يوم الجمعة والساعة 0:28 يوم السبت.في وقت سابق، أشارت الوزارة إلى تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، وبعض المناطق في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.بدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا بشكل يومي، وأحيانًا يشمل ذلك كل أنحاء البلاد.وأشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر إلى تضرر حوالي 40% من بنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا جراء الغارات، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20230521/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-منطقة-نيكولاييف-1077264179.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي وصوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقًا للخريطة، تم تفعيل صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة بين الساعة 23:33 (بتوقيت موسكو) يوم الجمعة والساعة 0:28 يوم السبت.
في وقت سابق، أشارت الوزارة إلى تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، وبعض المناطق في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.
بدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم
، حيث استهدفت الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا بشكل يومي، وأحيانًا يشمل ذلك كل أنحاء البلاد.
وأشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر إلى تضرر حوالي 40% من بنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا جراء الغارات، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.