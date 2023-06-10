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المدفعية الروسية تدمر مدفعين من طراز غفوزديكا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الإعلان-عن-حالة-التأهب-الجوي-في-4-مناطق-أوكرانية--1077963589.html
الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي وصوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد في... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T01:45+0000
2023-06-10T01:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للخريطة، تم تفعيل صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة بين الساعة 23:33 (بتوقيت موسكو) يوم الجمعة والساعة 0:28 يوم السبت.في وقت سابق، أشارت الوزارة إلى تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، وبعض المناطق في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.بدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا بشكل يومي، وأحيانًا يشمل ذلك كل أنحاء البلاد.وأشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر إلى تضرر حوالي 40% من بنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا جراء الغارات، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20230521/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-منطقة-نيكولاييف-1077264179.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية

01:45 GMT 10.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي وصوت صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للخريطة، تم تفعيل صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة بين الساعة 23:33 (بتوقيت موسكو) يوم الجمعة والساعة 0:28 يوم السبت.
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة نيكولايف في أوكرانيا
21 مايو, 02:50 GMT
في وقت سابق، أشارت الوزارة إلى تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، وبعض المناطق في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.
بدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا بشكل يومي، وأحيانًا يشمل ذلك كل أنحاء البلاد.
وأشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأول من نوفمبر إلى تضرر حوالي 40% من بنية التحتية لقطاع الطاقة في أوكرانيا جراء الغارات، مما أدى إلى انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي.
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