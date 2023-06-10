https://sputnikarabic.ae/20230610/الإمارات-الدفاع-المدني-ينجح-في-السيطرة-على-حريق-بمستودع-مواد-بناء-في-دبي-1077985121.html
الإمارات.. الدفاع المدني ينجح في السيطرة على حريق بمستودع مواد بناء في دبي
الإمارات.. الدفاع المدني ينجح في السيطرة على حريق بمستودع مواد بناء في دبي
تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة دبي، اليوم السبت، من السيطرة على حريق مستودع مواد بناء في منطقة القوز الصناعية الثانية. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T19:55+0000
2023-06-10T19:55+0000
2023-06-10T19:55+0000
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ونقلت صحيفة البيان، مساء اليوم السبت، عن مصدر في الدفاع المدني في إمارة دبي أن غرفة العمليات لدى قوات الدفاع المدني بالإمارة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة القوز الصناعية 2.وأكد تحرك مركز إطفاء القوز (كمستجيب أول وجهة اختصاص) لموقع الحادث، محققا زمن استجابة مقداره 5 دقائق، بحسب قوله، مضيفا أن الحادث وقع في مستودع مواد بناء وحجم الحادث متوسط، والذي جرى بدون وفيات أو إصابات.وأفاد المصدر الإماراتي بأنه تم تحريك مركز إطفاء شهداء الإمارات للدعم والإسناد، مع مباشرة الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وأنه بعد مرور دقائق قليلة من اندلاع الحريق، تم السيطرة عليه، وأصبح تحت السيطرة، وجاري العمل اللازم.وأوضح مصدر الدفاع المدني في إمارة دبي أنه تم تسليم موقع الحريق للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.
https://sputnikarabic.ae/20230416/الإمارات-وفاة-16-وإصابة-9-جراء-حريق-بناية-سكنية-في-دبي-1075969053.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
دبي, العالم العربي, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي, العالم العربي, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الإمارات.. الدفاع المدني ينجح في السيطرة على حريق بمستودع مواد بناء في دبي
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تمكنت فرق الدفاع المدني في إمارة دبي، اليوم السبت، من السيطرة على حريق مستودع مواد بناء في منطقة القوز الصناعية الثانية.
ونقلت صحيفة
البيان، مساء اليوم السبت، عن مصدر في الدفاع المدني في إمارة دبي
أن غرفة العمليات لدى قوات الدفاع المدني بالإمارة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث حريق في منطقة القوز الصناعية 2.
وأكد تحرك مركز إطفاء القوز (كمستجيب أول وجهة اختصاص) لموقع الحادث، محققا زمن استجابة مقداره 5 دقائق، بحسب قوله، مضيفا أن الحادث وقع في مستودع مواد بناء وحجم الحادث متوسط، والذي جرى بدون وفيات أو إصابات.
وأفاد المصدر الإماراتي بأنه تم تحريك مركز إطفاء شهداء الإمارات للدعم والإسناد، مع مباشرة الفرق المتخصصة عمليات الإخلاء ومكافحة الحريق، وأنه بعد مرور دقائق قليلة من اندلاع الحريق، تم السيطرة عليه، وأصبح تحت السيطرة، وجاري العمل اللازم.
وأوضح مصدر الدفاع المدني
في إمارة دبي أنه تم تسليم موقع الحريق للجهات المختصة بعد انتهاء عمليات التبريد حسب الإجراءات المتبعة.