https://sputnikarabic.ae/20230610/الخارجية-الروسية-الأمم-المتحدة-فشلت-في-إقناع-الاتحاد-الأوروبي-بإعادة-ربط-روسيلخزبنك-بسويفت-1077977756.html
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة فشلت في إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة ربط روسيلخزبنك بسويفت
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة فشلت في إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة ربط روسيلخزبنك بسويفت
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم السبت، إنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لكنها فشلت في إقناع الأوروبيين بإعادة ربط بنك روسيلخزبنك... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T13:38+0000
2023-06-10T13:38+0000
2023-06-10T13:38+0000
روسيا
العالم
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وأضاف فيرشينين للصحفيين: الطبع، فإن السؤال الذي طرحناه، هو إعادة ربط بنك روسيلخزبنك بنظام الدفع السريع "سويفت". في الواقع اعترفت الأمم المتحدة اليوم بأن مثل هذا التغيير وهذه الإجراءات تصطدم بجدار كامل من السلبية من جانب أولئك الذين يتخذون القرارات في الاتحاد الأوروبي وفي العواصم الغربية الأخرى".وأوضح: "نحن لا ننكر هذه جهود الأمم المتحدة، نحن نراها ونعرف عنها لكننا نحن لسنا بحاجة فقط إلى الجهود، لكن نحتاج أيضا إلى نتائج".وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "مع استمرار وجود الحواجز أمام المعاملات وإعادة التأمين و وتأمين إلغاء تجميد الأصول المالية المملوكة لشركات روسية ومشغلين اقتصاديين، لا يوجد تحرك في هذا الاتجاه".وأشار فيرشينين، عقب جولة محادثات جديدة بين روسيا والأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في جنيف إلى أن "مواعيد المحادثات المستقبلية ليست معروفة بعد. نجري مشاورات على أساس منتظم. لسنا من النوع الذي يفقد أعصابه".
https://sputnikarabic.ae/20230610/ميدفيديف-يعلق-على-خطط-رينميتال-الألمانية-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-في-أوكرانيا-1077974110.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة فشلت في إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة ربط روسيلخزبنك بسويفت
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم السبت، إنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لكنها فشلت في إقناع الأوروبيين بإعادة ربط بنك روسيلخزبنك بسويفت.
وأضاف فيرشينين للصحفيين: الطبع، فإن السؤال الذي طرحناه، هو إعادة ربط بنك روسيلخزبنك بنظام الدفع السريع "سويفت". في الواقع اعترفت الأمم المتحدة اليوم بأن مثل هذا التغيير وهذه الإجراءات تصطدم بجدار كامل من السلبية من جانب أولئك الذين يتخذون القرارات في الاتحاد الأوروبي وفي العواصم الغربية الأخرى".
وصف فيرشينين موقف الغرب بأنه "منافق" و "ذو وجهين" ، لأنه، بحسب فيرشينين، هناك فرق كبير بين التصريحات التي تتحدث عن الإعفاءات المزعومة للصادرات الزراعية من روسيا وما يحدث بالفعل.
وأوضح: "نحن لا ننكر هذه جهود الأمم المتحدة، نحن نراها ونعرف عنها لكننا نحن لسنا بحاجة فقط إلى الجهود، لكن نحتاج أيضا إلى نتائج".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "مع استمرار وجود الحواجز أمام المعاملات وإعادة التأمين و وتأمين إلغاء تجميد الأصول المالية المملوكة لشركات روسية ومشغلين اقتصاديين، لا يوجد تحرك في هذا الاتجاه".
وقال فيرشينين، بشأن ما إذا كانت روسيا تنوي على تمديد الاتفاقية بعد 18 يوليو، إذا ظلت الأمور كل شيء كما هو عليه: "أعتقد أنه تحت أي ظرف من الظروف يجب أن نلتزم بفهم واضح للمصالح الروسية. هذا هو ما سيحدد موقفنا".
وأشار فيرشينين، عقب جولة محادثات جديدة بين روسيا والأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة في جنيف إلى أن "مواعيد المحادثات المستقبلية ليست معروفة بعد. نجري مشاورات على أساس منتظم. لسنا من النوع الذي يفقد أعصابه".