https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-التركية-تفتح-تحقيقا-في-مقتل-5-عمال-في-انفجار-بمصنع-للقذائف-1077980786.html
الدفاع التركية تفتح تحقيقا في مقتل 5 عمال في انفجار بمصنع للقذائف
الدفاع التركية تفتح تحقيقا في مقتل 5 عمال في انفجار بمصنع للقذائف
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مصرع 5 عمال، على الأقل، في انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بالعاصمة أنقرة، وفتح تحقيق مطول في الحادث. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T14:57+0000
2023-06-10T14:57+0000
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ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع التركية، أن انفجارا وقع في مصنع القذائف الصاروخية والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) في قضاء مدينة ألما داغ في مدينة أنقرة.وأكدت الدفاع التركية أن الانفجار أدى إلى مقتل 5 عمال، وأن الوزارة شكلت فريقا للتحقيق الإداري والعدلي بشأن الحادث.وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل بعض الجرحى إلى المستشفى، وإن حالة بعضهم حرجة، في وقت قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي:ومن جهته، أكد واصب شاهين، والي أنقرة، أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار في مصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بالعاصمة أنقرة، ناتج عن تفاعل مواد كيميائية في المصنع.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الدفاع التركية تفتح تحقيقا في مقتل 5 عمال في انفجار بمصنع للقذائف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مصرع 5 عمال، على الأقل، في انفجار بمصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بالعاصمة أنقرة، وفتح تحقيق مطول في الحادث.
ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الدفاع التركية، أن انفجارا وقع في مصنع القذائف الصاروخية
والمتفجرات التابع لشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية (MKE) في قضاء مدينة ألما داغ في مدينة أنقرة.
وأكدت الدفاع التركية أن الانفجار أدى إلى مقتل 5 عمال، وأن الوزارة شكلت فريقا للتحقيق الإداري والعدلي بشأن الحادث.
وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث وقامت بنقل بعض الجرحى إلى المستشفى، وإن حالة بعضهم حرجة، في وقت قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي:
إن التحقيقات في الانفجار قد بدأت وتقديرات أولية تشير إلى أن سببه تفاعلات كيميائية.
ومن جهته، أكد واصب شاهين، والي أنقرة، أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الانفجار في مصنع للقذائف الصاروخية والمتفجرات بالعاصمة أنقرة، ناتج عن تفاعل مواد كيميائية في المصنع.