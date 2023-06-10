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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و8-مسيرات-أوكرانية--عاجل-1077975134.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و8 مسيرات. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T12:26+0000
2023-06-10T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "ستورم شادو" و10 صواريخ من طراز "هيمارس".وأفاد البيان: "تمكت القوات الروسية من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعة خيرسون".وأردفت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة أولغوفكا في مقاطعة خيرسون".وبحسب الدفاع: "شن العدو ثلاث هجمات فاشلة، كل منها تتكون من قوات تصل إلى سرية مشاة مزودة بالمعدات العسكرية، في مناطق ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه وستوروزيفوي ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفاد البيان: "تمكنت قواتنا من صد جميع هجمات العدو من خلال الإجراءات الشجاعة والحازمة لوحدات مجموعة "فوستوك"، وفي هذه المناطق تم القضاء على 300 جندي، 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز "ليوبارد"، 11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات برادلي أمريكية، و14 مركبة قتالية مدرعة، 6 سيارات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع "سيزار" فرنسي الصنع".
https://sputnikarabic.ae/20230610/مشاهد-من-داخل-قمرة-قيادة-مقاتلة-روسية-تهاجم-مواقع-أوكرانية-وتدمرها-فيديو--1077975215.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية

12:26 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 10.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و8 مسيرات.
وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "ستورم شادو" و10 صواريخ من طراز "هيمارس".
وأفاد البيان: "تمكت القوات الروسية من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعة خيرسون".

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "في اتجاه خيرسون، خلال اليوم، نتيجة الضربات، تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتم تدمير سيارتين ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".

وأردفت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة أولغوفكا في مقاطعة خيرسون".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد من داخل قمرة قيادة مقاتلة روسية تهاجم مواقع أوكرانية وتدمرها... فيديو
12:37 GMT
وبحسب الدفاع: "شن العدو ثلاث هجمات فاشلة، كل منها تتكون من قوات تصل إلى سرية مشاة مزودة بالمعدات العسكرية، في مناطق ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه وستوروزيفوي ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفاد البيان: "تمكنت قواتنا من صد جميع هجمات العدو من خلال الإجراءات الشجاعة والحازمة لوحدات مجموعة "فوستوك"، وفي هذه المناطق تم القضاء على 300 جندي، 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز "ليوبارد"، 11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات برادلي أمريكية، و14 مركبة قتالية مدرعة، 6 سيارات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع "سيزار" فرنسي الصنع".
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