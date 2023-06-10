https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-ميغ-29-و8-مسيرات-أوكرانية--عاجل-1077975134.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و8 مسيرات. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T12:26+0000
2023-06-10T12:26+0000
2023-06-10T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "ستورم شادو" و10 صواريخ من طراز "هيمارس".وأفاد البيان: "تمكت القوات الروسية من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعة خيرسون".وأردفت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة أولغوفكا في مقاطعة خيرسون".وبحسب الدفاع: "شن العدو ثلاث هجمات فاشلة، كل منها تتكون من قوات تصل إلى سرية مشاة مزودة بالمعدات العسكرية، في مناطق ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه وستوروزيفوي ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأفاد البيان: "تمكنت قواتنا من صد جميع هجمات العدو من خلال الإجراءات الشجاعة والحازمة لوحدات مجموعة "فوستوك"، وفي هذه المناطق تم القضاء على 300 جندي، 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز "ليوبارد"، 11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات برادلي أمريكية، و14 مركبة قتالية مدرعة، 6 سيارات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع "سيزار" فرنسي الصنع".
https://sputnikarabic.ae/20230610/مشاهد-من-داخل-قمرة-قيادة-مقاتلة-روسية-تهاجم-مواقع-أوكرانية-وتدمرها-فيديو--1077975215.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية
12:26 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 10.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز "ميغ-29"، و8 مسيرات.
وبحسب البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "ستورم شادو" و10 صواريخ من طراز "هيمارس".
وأفاد البيان: "تمكت القوات الروسية من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعة خيرسون".
وبحسب بيان وزارة الدفاع: "في اتجاه خيرسون، خلال اليوم، نتيجة الضربات، تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتم تدمير سيارتين ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".
وأردفت الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة أولغوفكا في مقاطعة خيرسون".
وبحسب الدفاع: "شن العدو ثلاث هجمات فاشلة، كل منها تتكون من قوات تصل إلى سرية مشاة مزودة بالمعدات العسكرية، في مناطق ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه وستوروزيفوي ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفاد البيان: "تمكنت قواتنا من صد جميع هجمات العدو من خلال الإجراءات الشجاعة والحازمة لوحدات مجموعة "فوستوك"، وفي هذه المناطق تم القضاء على 300 جندي، 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز "ليوبارد"، 11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات برادلي أمريكية، و14 مركبة قتالية مدرعة، 6 سيارات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع "سيزار" فرنسي الصنع".