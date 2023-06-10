https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-زيادة-ملحوظة-بأعداد-المتطوعين-الروس-في-الجيش-للدفاع-عن-وطنهم--عاجل-1077973440.html
الدفاع الروسية: زيادة ملحوظة بأعداد المتطوعين في الجيش للدفاع عن وطنهم
الدفاع الروسية: زيادة ملحوظة بأعداد المتطوعين في الجيش للدفاع عن وطنهم
قال نائب وزير الدفاع، نيكولاي بانكوف، إن وزارة الدفاع الروسية تلاحظ زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T10:50+0000
2023-06-10T10:50+0000
2023-06-10T11:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع، عقد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، اجتماعا حول تجنيد العسكريين في القوات الروسية بموجب عقود.وأوضح بانكوف خلال الاجتماع: "بالنسبة لدخول المواطنين في الخدمة التعاقدية في القوات المسلحة الروسية، لدينا زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين".وأشار بانكوف إلى أنه: "خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، تم قبول أكثر من 13.5 ألف شخص للحصول على عقد، وهو ما يزيد 2.1 مرة عن نفس الفترة في مايو/ أيار، و3.1 مرات أكثر من في أبريل/ نيسان 2023".وبحسب وزارة الدفاع: "من أجل زيادة فعالية استخدام تشكيلات المتطوعين كجزء من المجموعة المشتركة للقوات، وقع وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو أمرًا يحدد إجراءات تنظيم أنشطة الخدمة للمنظمات التطوعية".
https://sputnikarabic.ae/20230610/زاخاروفا-بشأن-ضلوع-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-لا-يمكن-العثور-على-كبش-فداء-أفضل-1077972114.html
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روسيا
الدفاع الروسية: زيادة ملحوظة بأعداد المتطوعين في الجيش للدفاع عن وطنهم
10:50 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 11:23 GMT 10.06.2023) تابعنا عبر
قال نائب وزير الدفاع، نيكولاي بانكوف، إن وزارة الدفاع الروسية تلاحظ زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين.
وبحسب وزارة الدفاع، عقد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، اجتماعا حول تجنيد العسكريين في القوات الروسية بموجب عقود.
وأوضح بانكوف خلال الاجتماع: "بالنسبة لدخول المواطنين في الخدمة التعاقدية في القوات المسلحة الروسية، لدينا زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يرغبون في الدفاع عن الوطن في تشكيلات المتطوعين".
وأشار بانكوف إلى أنه: "خلال عشرة أيام من الشهر الجاري، تم قبول أكثر من 13.5 ألف شخص للحصول على عقد، وهو ما يزيد 2.1 مرة عن نفس الفترة في مايو/ أيار، و3.1 مرات أكثر من في أبريل/ نيسان 2023".
وبحسب وزارة الدفاع: "من أجل زيادة فعالية استخدام تشكيلات المتطوعين كجزء من المجموعة المشتركة للقوات، وقع وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو أمرًا يحدد إجراءات تنظيم أنشطة الخدمة للمنظمات التطوعية".