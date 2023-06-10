https://sputnikarabic.ae/20230610/الدوما-دول-الاتحاد-الأوروبي-تقاتل-ضد-روسيا-وتتظاهر-بأنها-لا-علاقة-لها-بذلك-1077965476.html
الدوما: دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد روسيا وتتظاهر بأنها لا علاقة لها بذلك
الدوما: دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد روسيا وتتظاهر بأنها لا علاقة لها بذلك
صرح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين،اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد روسيا، وتستخدم معداتها العسكرية لشن هجمات إرهابية على... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T06:38+0000
2023-06-10T06:38+0000
2023-06-10T06:38+0000
روسيا
العالم
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كتب فولودين على "تلغرام": "دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد بلدنا. ومعداتها العسكرية وأسلحتها التي في أيدي مقاتلي نظام كييف، تستخدم في شن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية وشن هجمات على السكان المدنيين".وأضاف: "في الوقت نفسه، يتظاهر زعماء الدول الأوروبية بأنه لا علاقة لهم بهذا الأمر، وأن زيلينسكي وأتباعه يستخدمون الأسلحة دون علمهم. بدلاً من إدانة هذه الجرائم الدموية علنا، يفضلون مناقشة العقوبات ضد روسيا".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230610/أنطونوف-الولايات-المتحدة-ليست-لديها-رغبة-في-تسوية-سلمية-للصراع-في-أوكرانيا-1077963326.html
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روسيا, العالم
الدوما: دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد روسيا وتتظاهر بأنها لا علاقة لها بذلك
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صرح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين،اليوم الجمعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد روسيا، وتستخدم معداتها العسكرية لشن هجمات إرهابية على أراضي روسيا، ويتظاهر قادتها بأنهم لا علاقة لهم بذلك.
كتب فولودين على "تلغرام": "دول الاتحاد الأوروبي تقاتل ضد بلدنا. ومعداتها العسكرية وأسلحتها التي في أيدي مقاتلي نظام كييف، تستخدم في شن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية وشن هجمات على السكان المدنيين".
وأضاف: "في الوقت نفسه، يتظاهر زعماء الدول الأوروبية بأنه لا علاقة لهم بهذا الأمر، وأن زيلينسكي وأتباعه يستخدمون الأسلحة دون علمهم. بدلاً من إدانة هذه الجرائم الدموية علنا، يفضلون مناقشة العقوبات ضد روسيا".
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).