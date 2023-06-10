https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئاسة-التركية-تنفي-مزاعم-تدهور-حالة-أردوغان-الصحية-1077965017.html

الرئاسة التركية تنفي مزاعم تدهور حالة أردوغان الصحية

الرئاسة التركية تنفي مزاعم تدهور حالة أردوغان الصحية

أصدر مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لإدارة الرئاسة التركية، اليوم السبت، بيانا نفى فيه مزاعم تدهور الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T05:55+0000

2023-06-10T05:55+0000

2023-06-10T05:55+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077532720_0:0:2993:1685_1920x0_80_0_0_69b1a7066ab2756ee810144fed21c9d2.jpg

وذكر المركز في بيان نشره عبر "تويتر": "نحيطكم علما بأن الشائعات التي تم تداولها حول صحة الرئيس رجب طيب أردوغان غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى تضليل بالرأي العام".وأرفق البيان بصورة من تغريدة للصحفي جان أتاكلي قال فيها: "إن الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية جديدة للرئيس أردوغان في أسرع وقت ممكن، وأنه بعد العملية سيُقرر إذا كان سيواصل مهامه؟"، وهي التغريدة التي تناقلت عنها المواقع أنباء تدهور صحة الرئيس التركي.وفي أبريل/ نيسان الماضي، نفت الرئاسة التركية الأخبار المتداولة حول إصابة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنوبة قلبية.وأكدت الرئاسة التركية في تغريدة على "تويتر": "الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرّض الرئيس أردوغان لنوبة قلبية ونقله إلى المستشفى لا تتوافق مع الحقيقة".وصرح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تصريحات سابقة أذاعها التلفزيون، بأن حالة الرئيس الصحية جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد خفيفة.يذكر أن الرئيس التركي كان قد تخلف عن حضور بعض فعاليات الحملة الانتخابية بناءً على نصيحة الأطباء، وفي اليوم السابق، أجرى مقابلة مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية، قبل أن يتوقف فجأة ويعود مجدداً بعد فترة ليعلن أنه تعرض للإصابة بنزلة معوية. وتعهد رئيس الدولة حينها بالعودة للمشاركة في الحملة الانتخابية قبل أن يفوز بولاية ثالثة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار