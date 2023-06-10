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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تعلن-استعدادها-لنقل-المساعدات-إلى-منكوبي-كارثة-محطة-كاخوفسكايا-1077964148.html
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لنقل المساعدات إلى منكوبي كارثة محطة كاخوفسكايا
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لنقل المساعدات إلى منكوبي كارثة محطة كاخوفسكايا
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن جاهزيتها لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المتضررة جراء تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T03:13+0000
2023-06-10T03:13+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن الصليب الأحمر يوم الجمعة: "نحن مستعدون للتدخل على ضفتي النهر، خاصة من خلال القواعد العملية في أوديسا ودونيتسك، ولقد أكدنا للسلطات مقترحنا بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات، وكذلك تسهيل وصول المياه النظيفة كمساعدة طويلة الأمد".وأضاف البيان أن اللجنة طلبت أيضًا نقل المساعدات إلى المناطق التي لا يُسمح لها بالوصول إليها.في ليلة 6 يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230610/-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-الهجوم-الأوكراني-في-مناطق-تورسكو-وسيريبريانسكو-1077963863.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لنقل المساعدات إلى منكوبي كارثة محطة كاخوفسكايا

03:13 GMT 10.06.2023
© Sputnik . Irina Gerashenko /  / الانتقال إلى بنك الصورسيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Irina Gerashenko /
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أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن جاهزيتها لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المتضررة جراء تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
موسكو - سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن الصليب الأحمر يوم الجمعة: "نحن مستعدون للتدخل على ضفتي النهر، خاصة من خلال القواعد العملية في أوديسا ودونيتسك، ولقد أكدنا للسلطات مقترحنا بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات، وكذلك تسهيل وصول المياه النظيفة كمساعدة طويلة الأمد".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
القوات الروسية تحبط محاولات الهجوم الأوكراني في مناطق تورسكو وسيريبريانسكو
02:33 GMT
وأضاف البيان أن اللجنة طلبت أيضًا نقل المساعدات إلى المناطق التي لا يُسمح لها بالوصول إليها.
في ليلة 6 يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
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