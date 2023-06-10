https://sputnikarabic.ae/20230610/المدفعية-الروسية-تدمر-عدة-مدافع-للقوات-الأوكرانيةعلى-محور-كراسنوليمانسك-1077963715.html
المدفعية الروسية تدمر مدفعين من طراز غفوزديكا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
المدفعية الروسية تدمر مدفعين من طراز غفوزديكا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T02:05+0000
2023-06-10T02:05+0000
2023-06-10T02:08+0000
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2023
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سبوتنيك عربي
روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم
المدفعية الروسية تدمر مدفعين من طراز غفوزديكا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
02:05 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 02:08 GMT 10.06.2023)