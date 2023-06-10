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بريطانيا.. إغماء 3 جنود من الحرس الملكي بحضور الأمير ويليام.. فيديو
بريطانيا.. إغماء 3 جنود من الحرس الملكي بحضور الأمير ويليام.. فيديو
أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة جنود بريطانيين من الحرس الملكي في عرض عسكري بحضور ولي العهد الأمير وليام في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T15:46+0000
2023-06-10T15:46+0000
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ولأول مرة هذا العام، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) في المملكة المتحدة.وشوهد عدد من الجنود وهم ينهارون ويسقطون على الأرض مغشيا عليهم، بينما يركض نحوهم رجال الإسعاف حاملين نقالات، وسط استمرار العرض الذي أقيم في هورس جاردز باريد في وسط العاصمة لندن.
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الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, بريطانيا
الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, بريطانيا

بريطانيا.. إغماء 3 جنود من الحرس الملكي بحضور الأمير ويليام.. فيديو

15:46 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / JOHAN ORDONEZالأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يصلان إلى مطار بليز سيتي الدولي في 19 مارس/ آذار 2022، في بداية جولتهما الكاريبية
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يصلان إلى مطار بليز سيتي الدولي في 19 مارس/ آذار 2022، في بداية جولتهما الكاريبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / JOHAN ORDONEZ
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أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة جنود بريطانيين من الحرس الملكي في عرض عسكري بحضور ولي العهد الأمير وليام في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
ولأول مرة هذا العام، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) في المملكة المتحدة.
وشوهد عدد من الجنود وهم ينهارون ويسقطون على الأرض مغشيا عليهم، بينما يركض نحوهم رجال الإسعاف حاملين نقالات، وسط استمرار العرض الذي أقيم في هورس جاردز باريد في وسط العاصمة لندن.
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