https://sputnikarabic.ae/20230610/بريطانيا-إغماء-3-جنود-من-الحرس-الملكي-بحضور-الأمير-ويليام-فيديو-1077981664.html
بريطانيا.. إغماء 3 جنود من الحرس الملكي بحضور الأمير ويليام.. فيديو
بريطانيا.. إغماء 3 جنود من الحرس الملكي بحضور الأمير ويليام.. فيديو
أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة جنود بريطانيين من الحرس الملكي في عرض عسكري بحضور ولي العهد الأمير وليام في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T15:46+0000
2023-06-10T15:46+0000
2023-06-10T15:46+0000
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ولأول مرة هذا العام، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) في المملكة المتحدة.وشوهد عدد من الجنود وهم ينهارون ويسقطون على الأرض مغشيا عليهم، بينما يركض نحوهم رجال الإسعاف حاملين نقالات، وسط استمرار العرض الذي أقيم في هورس جاردز باريد في وسط العاصمة لندن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, بريطانيا
الأخبار, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو, بريطانيا
بريطانيا.. إغماء 3 جنود من الحرس الملكي بحضور الأمير ويليام.. فيديو
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أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة جنود بريطانيين من الحرس الملكي في عرض عسكري بحضور ولي العهد الأمير وليام في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.
ولأول مرة هذا العام، تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت) في المملكة المتحدة.
وشوهد عدد من الجنود وهم ينهارون ويسقطون على الأرض مغشيا عليهم، بينما يركض نحوهم رجال الإسعاف حاملين نقالات، وسط استمرار العرض الذي أقيم في هورس جاردز باريد في وسط العاصمة لندن.