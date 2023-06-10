https://sputnikarabic.ae/20230610/بغداد-تؤكد-تحقيق-نتائج-متقدمة-بشأن-المستحقات-المالية-بين-العراق-وإيران-1077975863.html

بغداد تؤكد تحقيق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران

بغداد تؤكد تحقيق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T12:57+0000

2023-06-10T12:57+0000

2023-06-10T12:57+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن "وزير الخارجيّة قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأمريكي خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض، أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية أجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع نظيره العُماني للغرض نفسه".وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، الإفراج عن 2.7 مليار دولار من أموالها المجمدة في العراق بفعل العقوبات الأمريكية.وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، إنه "تم تحرير جزء من ديوننا المترتبة على العراق"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف آل إسحاق، أنه "تم تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يدفع أيضا مقابل توريد السلع الأساسية، متابعا: أن البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو 2.7 مليار دولار.وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ناقش مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق بسبب شراء الغاز والكهرباء.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن الخارجية العراقية بيانا، قالت فيه إن "فؤاد حسين التقى أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) الذي تنعقد أعماله في ‫الرياض، إذ شهد اللقاء بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وسبل التعاون في شتى المجالات".وجاءت المستحقات المالية للحكومة الإيرانية على العراق ضمن أبرز المواضيع المطروحة خلال اللقاء، وكيفية التعامل مع الإجراءات الأمريكية على المصارف الدولية ومن ضمنها المصارف العراقية، إذ أن هذه الإجراءات هي في إطار سياسة العقوبات الأمريكية على إيران.من جانبه، شدد بلينكن على التزام بلاده بدعم استقرار العراق والمسيرة الديمقراطية فيه، وتدعم الاستقرار السياسي والتواصل والعمل المشترك بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بما يعزز مكانة وقوة العراق في المنطقة.في سياق متصل، كشفت تقارير إيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، أن إيران ستحصل قريبا على 24 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في الخارج.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأرصدة التي سوف يفرج عنها، تتضمن 7 ملیارات دولار من کوریا الجنوبیة، بالإضافة إلى أکثر من 10 ملیارات دولار من العراق.بالإضافة إلى ذلك، ستحصل طهران على 6.7 مليار دولار من حقوقها لدى صندوق النقد الدولي، إثر المحادثات الأخيرة بين محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين ومديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.يشار إلى أن إيران أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإيرانية المجمدة بعد التوصل إلى اتفاق جديد مستقل عن الاتفاق النووي.

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