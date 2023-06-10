https://sputnikarabic.ae/20230610/ترودو-يصل-إلى-كييف-في-زيارة-مفاجئة-1077973850.html

ترودو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

ترودو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

وصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت إذاعة كندا. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T11:21+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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سبوتنيك. وأفادت الإذاعة بأن "جاستن ترودو وصل في زيارة غير متوقعة إلى كييف"، في ظل التطورات التي تشهدها الأوضاع الميدانية في أوكرانيا.وتعتبر هذه الرحلة هي الثانية التي يقوم بها ترودو إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، إلا أن وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند رافقت ترودو هذه المرة.يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد انطلق، في مارس/ آذار الماضي، إلى كندا بزيارة رسمية، تعد الزيارة الأولى له إلى هذا البلد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات". وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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