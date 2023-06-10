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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ترودو-يصل-إلى-كييف-في-زيارة-مفاجئة-1077973850.html
ترودو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
ترودو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة
وصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت إذاعة كندا. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T11:21+0000
2023-06-10T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. وأفادت الإذاعة بأن "جاستن ترودو وصل في زيارة غير متوقعة إلى كييف"، في ظل التطورات التي تشهدها الأوضاع الميدانية في أوكرانيا.وتعتبر هذه الرحلة هي الثانية التي يقوم بها ترودو إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، إلا أن وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند رافقت ترودو هذه المرة.يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد انطلق، في مارس/ آذار الماضي، إلى كندا بزيارة رسمية، تعد الزيارة الأولى له إلى هذا البلد.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات". وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ألمانيا-تقر-بتدمير-دبابات-ليوبارد-بضربات-روسية-في-أوكرانيا--1077970340.html
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العالم, أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
العالم, أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

ترودو يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

11:21 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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وصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حسبما ذكرت إذاعة كندا.
سبوتنيك. وأفادت الإذاعة بأن "جاستن ترودو وصل في زيارة غير متوقعة إلى كييف"، في ظل التطورات التي تشهدها الأوضاع الميدانية في أوكرانيا.
وتعتبر هذه الرحلة هي الثانية التي يقوم بها ترودو إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الأوكرانية، إلا أن وزيرة المالية ونائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند رافقت ترودو هذه المرة.
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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07:52 GMT
يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان قد انطلق، في مارس/ آذار الماضي، إلى كندا بزيارة رسمية، تعد الزيارة الأولى له إلى هذا البلد.
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أمس, 20:56 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
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