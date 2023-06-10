https://sputnikarabic.ae/20230610/تظاهرات-ألمانية-ضد-مناورات-لـالناتو-فيديو-وصور-1077983935.html
تظاهرات ألمانية ضد مناورات لـ"الناتو".. فيديو وصور
تظاهرات ألمانية ضد مناورات لـ"الناتو".. فيديو وصور
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، تظاهر المئات أمام قاعدة جوية في منطقة "هانوفر" الألمانية ضد التدريبات الجوية لحلف "الناتو". 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T18:17+0000
2023-06-10T18:17+0000
2023-06-10T18:17+0000
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ومن المقرر أن يقوم حلف الناتو بتدريبات موسعة في الفترة ما بين 12 - 23 يونيو/حزيران الجاري، في ألمانيا والدول المجاورة، في وقت جرى الاحتجاج تحت شعار "مارسوا السلام لا الحرب".ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة وبعينها، كتب عليها "يسقط السلاح! لا حرب! نزع السلاح الآن!"، حيث طالبوا بإيجاد حلول دبلوماسية وإنهاء الأزمة الأوكرانية.وأفادت الشرطة الألمانية بتجمع ما يزيد عن حوالي 300 شخص، مؤكدة أن المظاهرة كانت سلمية.ويشار إلى أن السلطات الألمانية قد حذرت من أن المناورات ستؤثر حتما على الحركة الجوية، في وقت لفت وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى أن تدريبات حلف الناتو ستساعد في توطيد العلاقات بين الناتو وعبر الأطلسي.وكان سلاح الجو الألماني قد خطط لاستخدام جميع المطارات العسكرية الوطنية المتاحة من أجل أداء دور "المركز الاستراتيجي للدفاع الجماعي"، وذلك خلال مناورات "Air Defender - 2023".ويفترض خلال مناورات حلف الناتو، استخدام الأجواء والمطارات في ألمانيا وبعض الدول الشريكة، حيث سيشارك في التدريبات 10 آلاف جندي من 25 دولة، 6 آلاف منهم من ألمانيا وحدها.وأثناء المناورات، سترتفع حوالي 250 طائرة في الهواء، في وقت من المقرر مشاركة كل من اليابان والسويد من خارج الناتو في التدريبات، على أن تعمل قاعدة القوات الجوية في Wunstorf كموقع دعم لوجستي خلال التدريبات.
https://sputnikarabic.ae/20230609/المندوبة-الأمريكية-لدى-الناتو-انضمام-أوكرانيا-للحلف-غير-مرجح-أثناء-الصراع-1077960608.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, الأخبار
الناتو, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, الأخبار
تظاهرات ألمانية ضد مناورات لـ"الناتو".. فيديو وصور
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، تظاهر المئات أمام قاعدة جوية في منطقة "هانوفر" الألمانية ضد التدريبات الجوية لحلف "الناتو".
ومن المقرر أن يقوم حلف الناتو بتدريبات موسعة في الفترة ما بين 12 - 23 يونيو/حزيران الجاري، في ألمانيا والدول المجاورة، في وقت جرى الاحتجاج تحت شعار "مارسوا السلام لا الحرب".
ورفع المتظاهرون لافتات كبيرة وبعينها، كتب عليها "يسقط السلاح! لا حرب! نزع السلاح الآن!"، حيث طالبوا بإيجاد حلول دبلوماسية وإنهاء الأزمة الأوكرانية
.
وأفادت الشرطة الألمانية بتجمع ما يزيد عن حوالي 300 شخص، مؤكدة أن المظاهرة كانت سلمية.
ويشار إلى أن السلطات الألمانية قد حذرت من أن المناورات ستؤثر حتما على الحركة الجوية، في وقت لفت وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى أن تدريبات حلف الناتو ستساعد في توطيد العلاقات بين الناتو وعبر الأطلسي.
وكان سلاح الجو الألماني قد خطط لاستخدام جميع المطارات العسكرية الوطنية المتاحة من أجل أداء دور "المركز الاستراتيجي للدفاع الجماعي"، وذلك خلال مناورات "Air Defender - 2023".
ويفترض خلال مناورات حلف الناتو،
استخدام الأجواء والمطارات في ألمانيا وبعض الدول الشريكة، حيث سيشارك في التدريبات 10 آلاف جندي من 25 دولة، 6 آلاف منهم من ألمانيا وحدها.
وأثناء المناورات، سترتفع حوالي 250 طائرة في الهواء، في وقت من المقرر مشاركة كل من اليابان والسويد من خارج الناتو في التدريبات، على أن تعمل قاعدة القوات الجوية في Wunstorf كموقع دعم لوجستي خلال التدريبات.