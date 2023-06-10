https://sputnikarabic.ae/20230610/خبير-مرتفعات-كفرشوبا-تغري-إسرائيل-بعدم-الانسحاب-منها-ومواصلة-احتلالها-1077972892.html

خبير: مرتفعات كفرشوبا تغري إسرائيل بعدم الانسحاب منها ومواصلة احتلالها

خبير: مرتفعات كفرشوبا تغري إسرائيل بعدم الانسحاب منها ومواصلة احتلالها

قال مدير مركز "الشرق الأوسط للدراسات"، هشام جابر، إن مرتفعات كفرشوبا محتلة من إسرائيل بشكل غير شرعي، وهي تختلف عن مزارع شبعا، وهذه المرتفعات أغرت إسرائيل بألا... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T10:44+0000

2023-06-10T10:44+0000

2023-06-10T10:44+0000

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وأرجع الخبير تمسك إسرائيل بمرتفعات كفرشوبا إلى أنها تشكل مركز مراقبة عسكريا طبيعيا تراقب منه إسرائيل كامل القطاع الشرقي في لبنان وملائمة لتصحيح نيران المدفعية وتعد طريقا آخر لمزرع شبعا.واعتبر في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن الوجود الإسرائيلي يعد احتلالا لأراضي لبنان، فالمزارعون اللبنانيون يفاجأون كل مرة بتمدد إسرائيل وقضمها الأراضي اللبنانية، وقد توتر الجو بعد تمدد إسرائيل نحو أراض يملكها اللبنانيون بالفعل وتقوم بحفر طرق وهو ما أثار الجميع وبالتالي جاء الجيش اللبناني واليونيفيل.وأضاف جابر أن الفرق بين هذه المنطقة وباقي الحدود أن باقي الحدود تتميز بطرق معبدة يسير عليها الجيش اللبناني واليونيفيل بدوريات مشتركة، أما هذه المنطقة "وعرة"، وقد تقدم الجيش لكي يساند المواطنين الذين يتعرضون للتهديد الإسرائيلي.وأضاف الخبير: "يقوم اليونيفيل بدور الوساطة ومحاولة الفصل لمنع التصعيد رغم أنه مضى عليه في لبنان 45 عاما ولم يستطع أن يمنع التصعيد الإسرائيلي ضد اللبنانيين إطلاقا".واشتبك العشرات من المتظاهرين من كفر شبعا والقرى المجاورة مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود أثناء احتجاجهم على تجريف أراضيهم.وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي، كما شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية استنفارا أمنيا متبادلا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.ووقعت الاشتباكات بعد يومين من محاولة مواطن لبناني منع جرافة إسرائيلية من حفر خندق على طول الحدود، في أراض يعتبرها الجانب اللبناني تابعة له.

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