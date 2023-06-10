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https://sputnikarabic.ae/20230610/رئيس-الأركان-الأمريكي-هناك-3-دول-عظمى-في-العالم-الآن-1077974678.html
رئيس الأركان الأمريكي: هناك 3 دول عظمى في العالم الآن
رئيس الأركان الأمريكي: هناك 3 دول عظمى في العالم الآن
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، أن "هناك 3 دول عظمى في العالم في الوقت الحالي"، مشيرا إلى انها "الولايات المتحدة وروسيا... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T12:05+0000
2023-06-10T12:05+0000
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وقال ميلي، خلال حفل التخرج في جامعة الدفاع الوطني، إنه "في عصر الحرب الباردة كانت هناك دولتان عظميان. ولكن بعد سقوط جدار برلين كانت هناك فترة عندما ظلت الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة".وأضاف: "اليوم نحن في وضع متعدد الأقطاب مع ما لا يقل عن ثلاث دول عظمى، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين"، مشيرا إلى أن "العديد من الدول الأخرى تحتل المواقع الرائدة في مختلف المناطق وتطمح بشكل علني إلى الدور الرائد في العالم".وأعرب ميلي عن قناعته بأن "الصين تسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة ومع الجيران"، لافتا إلى أن "الصين تعتزم أن تهيمن على المنطقة الآسيوية، خلال السنوات العشر المقبلة"، حسب قوله.وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قد قال إن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.وقال ميلي في مقابلة صحفية، "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".واعترف ميلي بأن واشنطن ترى دليلاً على وجود تقارب بين موسكو وبكين وتعتزم منع تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" ضد الولايات المتحدة.وتتمتع (روسيا والصين وأمريكا) بإمكانيات قوة متأصلة كبيرة في سكانها، واقتصاداتها، وبالطبع عسكريًا، وجميعها لديها ترسانات نووية كبيرة. ووفقًا للجنرال الأمريكي، فإن إدارة مثل هذا "العالم الثلاثي الأقطاب" أصعب بكثير.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, الأخبار, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الصين, الأخبار, العالم

رئيس الأركان الأمريكي: هناك 3 دول عظمى في العالم الآن

12:05 GMT 10.06.2023
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوررئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي
رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Стрингер
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أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي، أن "هناك 3 دول عظمى في العالم في الوقت الحالي"، مشيرا إلى انها "الولايات المتحدة وروسيا والصين".
وقال ميلي، خلال حفل التخرج في جامعة الدفاع الوطني، إنه "في عصر الحرب الباردة كانت هناك دولتان عظميان. ولكن بعد سقوط جدار برلين كانت هناك فترة عندما ظلت الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة".
وأضاف: "اليوم نحن في وضع متعدد الأقطاب مع ما لا يقل عن ثلاث دول عظمى، هي الولايات المتحدة وروسيا والصين"، مشيرا إلى أن "العديد من الدول الأخرى تحتل المواقع الرائدة في مختلف المناطق وتطمح بشكل علني إلى الدور الرائد في العالم".
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وأعرب ميلي عن قناعته بأن "الصين تسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة ومع الجيران"، لافتا إلى أن "الصين تعتزم أن تهيمن على المنطقة الآسيوية، خلال السنوات العشر المقبلة"، حسب قوله.
وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، قد قال إن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء لمنع التحالف العسكري الاستراتيجي بين روسيا والصين.
وقال ميلي في مقابلة صحفية، "ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن ترى تشكيل تحالف عسكري استراتيجي بين روسيا والصين، وسنبذل قصارى جهدنا للتأكد من عدم حدوث ذلك".
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واعترف ميلي بأن واشنطن ترى دليلاً على وجود تقارب بين موسكو وبكين وتعتزم منع تحالف "جيواستراتيجي وسياسي وعسكري" ضد الولايات المتحدة.
وتتمتع (روسيا والصين وأمريكا) بإمكانيات قوة متأصلة كبيرة في سكانها، واقتصاداتها، وبالطبع عسكريًا، وجميعها لديها ترسانات نووية كبيرة. ووفقًا للجنرال الأمريكي، فإن إدارة مثل هذا "العالم الثلاثي الأقطاب" أصعب بكثير.
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