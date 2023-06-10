https://sputnikarabic.ae/20230610/رئيس-الأركان-الإيراني-العالم-على-أعتاب-نظام-عالمي-جديد-1077984257.html
رئيس الأركان الإيراني: العالم على أعتاب نظام عالمي جديد
رئيس الأركان الإيراني: العالم على أعتاب نظام عالمي جديد
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، محمد باقري، أن العالم على أعتاب نظام عالمي جديد ليست أمريكا فيه على رأس هرم القوة العالمية، وإسرائيل تمضي نحو... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T18:26+0000
2023-06-10T18:26+0000
2023-06-10T18:26+0000
العالم
إيران
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وقال باقري خلال اجتماع لكبار مسؤولي وزارة الدفاع: "العالم يقف على أعتاب نظام جديد، لم تقف أميركا فيه على رأس هرم القوى العالمية، وأن إسرائيل تمضي نحو الضعف والهزال، وفي المقابل تسير إيران نحو تعاظم القدرات والاستفادة من إمكانياتها لتحقيق قفزة نحو الأمام في جميع المجالات".ولفت باقري إلى الرحلة الناجحة والمشرفة التي قامت بها المجموعة البحرية الإيرانية حول الأرض وهي مدعاة للفخر والاعتزاز.وأكد باقري على ضرورة توخي الدقة والاهتمام بالاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيات حديثة المنشأ والظهور، والذي يعتبر في منتهى الضرورة والأهمية.
https://sputnikarabic.ae/20230610/إسرائيل-تكشف-عن-وحدة-استخباراتية-جديدة-استعدادا-للحرب-مع-إيران-1077978544.html
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العالم, إيران
رئيس الأركان الإيراني: العالم على أعتاب نظام عالمي جديد
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، محمد باقري، أن العالم على أعتاب نظام عالمي جديد ليست أمريكا فيه على رأس هرم القوة العالمية، وإسرائيل تمضي نحو الانحدار.
وقال باقري خلال اجتماع لكبار مسؤولي وزارة الدفاع: "العالم يقف على أعتاب نظام جديد، لم تقف أميركا فيه على رأس هرم القوى العالمية، وأن إسرائيل تمضي نحو الضعف والهزال، وفي المقابل تسير إيران نحو تعاظم القدرات والاستفادة من إمكانياتها لتحقيق قفزة نحو الأمام في جميع المجالات".
وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، أشار باقري إلى أن علائم فشل سياسات أمريكا أحادية القطب، مثل الهروب من أفغانستان، ومغادرة العراق، والتخفيض الكبير لعدد القوات الأمريكية في المنطقة.
ولفت باقري إلى الرحلة الناجحة والمشرفة التي قامت بها المجموعة البحرية الإيرانية حول الأرض وهي مدعاة للفخر والاعتزاز.
وأكد باقري على ضرورة توخي الدقة والاهتمام بالاستثمار في مجال العلوم والتكنولوجيات حديثة المنشأ والظهور، والذي يعتبر في منتهى الضرورة والأهمية.