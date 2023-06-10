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https://sputnikarabic.ae/20230610/رئيس-الوزراء-الأبخازي-ونائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يناقشان-التعاون-الثنائي-1077964544.html
رئيس الوزراء الأبخازي ونائب رئيس الوزراء الروسي يناقشان التعاون الثنائي
رئيس الوزراء الأبخازي ونائب رئيس الوزراء الروسي يناقشان التعاون الثنائي
أفادت الخدمة الصحفية التابعة لحكومة أبخازيا بأن رئيس الوزراء الأبخازي ألكسندر أنكفاب التقى يوم الجمعة بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في أبخازيا لبحث... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T04:35+0000
2023-06-10T05:08+0000
رئيس الوزراء الروسي
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وقالت الخدمة الإعلامية في بيان: "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي اليوم في اجتماع بين قيادة حكومة جمهورية أبخازيا ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك والوفد المرافق له".وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في مجال توفير الطاقة المستدامة لأبخازيا خلال فترات الذروة وضمان إمدادات مستمرة بمشتقات النفط إلى المنطقة.
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رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي

رئيس الوزراء الأبخازي ونائب رئيس الوزراء الروسي يناقشان التعاون الثنائي

04:35 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 10.06.2023)
© Sputnik . Murad Orudzhev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Murad Orudzhev
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أفادت الخدمة الصحفية التابعة لحكومة أبخازيا بأن رئيس الوزراء الأبخازي ألكسندر أنكفاب التقى يوم الجمعة بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في أبخازيا لبحث قضايا التعاون الثنائي.
وقالت الخدمة الإعلامية في بيان: "تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي اليوم في اجتماع بين قيادة حكومة جمهورية أبخازيا ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك والوفد المرافق له".
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وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في مجال توفير الطاقة المستدامة لأبخازيا خلال فترات الذروة وضمان إمدادات مستمرة بمشتقات النفط إلى المنطقة.
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