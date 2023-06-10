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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/رئيس-جمهورية-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-1077964891.html
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين أوكرانيتين. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T05:50+0000
2023-06-10T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب على قناته في "تلغرام": "تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط صاروخيين باليستيين من طراز "غروم-2". ولم تقع اي ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-الهجوم-الأوكراني-في-مناطق-تورسكو-وسيريبريانسكو-1077963863.html
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روسيا
روسيا

رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين

05:50 GMT 10.06.2023
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين أوكرانيتين.
وكتب على قناته في "تلغرام": "تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط صاروخيين باليستيين من طراز "غروم-2". ولم تقع اي ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
القوات الروسية تحبط محاولات هجوم أوكرانية في عدة مناطق
02:33 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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