https://sputnikarabic.ae/20230610/رئيس-جمهورية-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-1077964891.html
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين أوكرانيتين. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T05:50+0000
2023-06-10T05:50+0000
2023-06-10T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب على قناته في "تلغرام": "تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط صاروخيين باليستيين من طراز "غروم-2". ولم تقع اي ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-الهجوم-الأوكراني-في-مناطق-تورسكو-وسيريبريانسكو-1077963863.html
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روسيا
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين أوكرانيتين.
وكتب على قناته في "تلغرام": "تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط صاروخيين باليستيين من طراز "غروم-2". ولم تقع اي ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.