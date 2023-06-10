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https://sputnikarabic.ae/20230610/صحيفة-لصوص-يحاولون-سرقة-قطار-عسكري-أمريكي-محمل-بأسلحة-لأوكرانيا-1077971163.html
صحيفة: لصوص يحاولون سرقة قطار عسكري أمريكي محمل بأسلحة لأوكرانيا
صحيفة: لصوص يحاولون سرقة قطار عسكري أمريكي محمل بأسلحة لأوكرانيا
ذكرت صحيفة بولندية أنه تم سرقة صناديق ذخيرة من قطار عسكري، من المرجح أنه كان متجها إلى أوكرانيا، في محطة للسكك الحديدية في بولندا. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T09:03+0000
2023-06-10T09:12+0000
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وكتبت الصحيفة بولندية: "في محطة السكك الحديدية في فينغليز في سيليزيا السفلى (بولندا)، تم سرقة صناديق ذخيرة من قطار يحرسه جنود الناتو. ومن المرجح أن القذائف كانت متجهة إلى أوكرانيا".وأوضحت الصحيفة: "لاحظ ضباط أمن السكة الحديدية عدم وجود أختام على إحدى عربات القطار. وأن القطار تابع للجيش الأمريكي".وقالت الصحيفة: "سرق اللصوص أربعة صناديق ذخيرة، كانت تحتوي على قذائف مضادة للطائرات من عيار 155 ملم للمدافع".وأضافت صحيفة "wyborcza" نقلا عن المتحدث باسم قوات الدرك العسكرية، توماس كولوفسكي: "المشتبه بهم أعادوا المسروقات، في النهاية، لم يكن هناك شيء مفقود من الصناديق".وبحسب التلفزيون البولندي، تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و34 و39 عاما، أدينوا سابقا بارتكاب جرائم ممتلكات، وفي القضية سيواجهون ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف. وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الدوما-دول-الاتحاد-الأوروبي-تقاتل-ضد-روسيا-وتتظاهر-بأنها-لا-علاقة-لها-بذلك-1077965476.html
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العالم

صحيفة: لصوص يحاولون سرقة قطار عسكري أمريكي محمل بأسلحة لأوكرانيا

09:03 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 09:12 GMT 10.06.2023)
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11قطار "كالدونيان سليبير" الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة
قطار كالدونيان سليبير الجديد (Caledonian Sleeper) تربط لندن باسكتلندا في المملكة البريطانية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
CC BY 2.0 / Bas Meijer (old account) / Fort William, CS 67 004 - 1Y11
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ذكرت صحيفة بولندية أنه تم سرقة صناديق ذخيرة من قطار عسكري، من المرجح أنه كان متجها إلى أوكرانيا، في محطة للسكك الحديدية في بولندا.
وكتبت الصحيفة بولندية: "في محطة السكك الحديدية في فينغليز في سيليزيا السفلى (بولندا)، تم سرقة صناديق ذخيرة من قطار يحرسه جنود الناتو. ومن المرجح أن القذائف كانت متجهة إلى أوكرانيا".
وأوضحت الصحيفة: "لاحظ ضباط أمن السكة الحديدية عدم وجود أختام على إحدى عربات القطار. وأن القطار تابع للجيش الأمريكي".
وقالت الصحيفة: "سرق اللصوص أربعة صناديق ذخيرة، كانت تحتوي على قذائف مضادة للطائرات من عيار 155 ملم للمدافع".
وأضافت صحيفة "wyborcza" نقلا عن المتحدث باسم قوات الدرك العسكرية، توماس كولوفسكي: "المشتبه بهم أعادوا المسروقات، في النهاية، لم يكن هناك شيء مفقود من الصناديق".
وبحسب التلفزيون البولندي، تم اعتقال ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 26 و34 و39 عاما، أدينوا سابقا بارتكاب جرائم ممتلكات، وفي القضية سيواجهون ما يصل إلى عشر سنوات في السجن.
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وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
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