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https://sputnikarabic.ae/20230610/عبر-إنزال-جوي-وبحري-إيطاليا-تعلن-تحرير-سفينة-تركية-من-مختطفين-1077979997.html
عبر إنزال جوي وبحري... إيطاليا تعلن تحرير سفينة تركية من مختطفين
عبر إنزال جوي وبحري... إيطاليا تعلن تحرير سفينة تركية من مختطفين
أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، "نجاح عملية تدخل قوات بلاده لتحرير سفينة تركية احتجزها مهاجرون". 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T14:33+0000
2023-06-10T14:33+0000
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وقال كروزيتو، إن "القوات الخاصة الإيطالية نفذت عملية إنزال جوي على السفينة باستخدام مروحيتين، فيما نفذت عناصر الشرطة عملية إنزال بحري في خليج نابولي لتحرير السفينة".وكانت مديرية الملاحة التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية التركية ذكرت أنها تلقت بلاغاً من طاقم السفينة يفيد بوجود 15 متسللا على متنها، يحملون أدوات حادة على الأرجح، وفق تسجيلات الكاميرات.والسفينة "غالاتا سيوايز" ترفع علم تركيا، وكانت قد أبحرت من توبكولار في تركيا في السابع من يونيو/ حزيران الجاري، متجهة إلى مدينة سيت في جنوب فرنسا، على أن تصل إليها اليوم السبت، وتضم طاقما مكونا من 22 شخصاً، وفق وسائل إعلام إيطالية.
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أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, إيطاليا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

عبر إنزال جوي وبحري... إيطاليا تعلن تحرير سفينة تركية من مختطفين

14:33 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIسفينة تركية في البحر المتوسط
سفينة تركية في البحر المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، "نجاح عملية تدخل قوات بلاده لتحرير سفينة تركية احتجزها مهاجرون".
وقال كروزيتو، إن "القوات الخاصة الإيطالية نفذت عملية إنزال جوي على السفينة باستخدام مروحيتين، فيما نفذت عناصر الشرطة عملية إنزال بحري في خليج نابولي لتحرير السفينة".
وكانت مديرية الملاحة التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية التركية ذكرت أنها تلقت بلاغاً من طاقم السفينة يفيد بوجود 15 متسللا على متنها، يحملون أدوات حادة على الأرجح، وفق تسجيلات الكاميرات.
والسفينة "غالاتا سيوايز" ترفع علم تركيا، وكانت قد أبحرت من توبكولار في تركيا في السابع من يونيو/ حزيران الجاري، متجهة إلى مدينة سيت في جنوب فرنسا، على أن تصل إليها اليوم السبت، وتضم طاقما مكونا من 22 شخصاً، وفق وسائل إعلام إيطالية.
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