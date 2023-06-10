https://sputnikarabic.ae/20230610/قاذفة-قنابل-أمريكية-تلقي-ذخيرة-على-مناطق-تدريبية-في-السعودية-والأردن-صور-1077971408.html
قاذفة قنابل أمريكية تلقي ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن... صور
قاذفة قنابل أمريكية تلقي ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن... صور
ألقت قاذفة قنابل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1 لانسر" بذخيرة على مناطق تدريبية بالمملكة العربية السعودية والأردن وذلك للمرة الأولى. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T09:16+0000
2023-06-10T09:16+0000
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وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "CENTCOM" أن قاذفة القنابل "قامت بمهمة طيران من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط لبناء قابلية التشغيل البيني بين الشركاء من التحالف والولايات المتحدة، ولأول مرة تم إسقاط عدة أنواع ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن".وفي وقت سابق، اختُتمت مناورات التمرين المشترك "عزم النسر 23"، يوم الخميس الماضي، الذي جرت فاعلياته في مركز الحرب الجوي بالظهران وعدد من المناطق السعودية بقيادة القوات المسلحة السعودية ومشاركة قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "سبق".وهدف ختام فعاليات التمرين إلى رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ على كافة المستويات، إضافة إلى إظهار عمق العلاقات الإستراتيجية والعسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.وشهد التمرين على مدار أسبوعين تنفيذ عدد من الفرضيات، من بينها العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات التزود بالوقود جوا، وعمليات الحرب السطحية المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاقتحام البحري، والدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والإصابات الجماعية.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الأردن
قاذفة قنابل أمريكية تلقي ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن... صور
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ألقت قاذفة قنابل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "بي-1 لانسر" بذخيرة على مناطق تدريبية بالمملكة العربية السعودية والأردن وذلك للمرة الأولى.
وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "CENTCOM" أن قاذفة القنابل
"قامت بمهمة طيران من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط لبناء قابلية التشغيل البيني بين الشركاء من التحالف والولايات المتحدة، ولأول مرة تم إسقاط عدة أنواع ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن".
وفي وقت سابق، اختُتمت مناورات التمرين المشترك "عزم النسر 23"، يوم الخميس الماضي، الذي جرت فاعلياته في مركز الحرب الجوي بالظهران وعدد من المناطق السعودية بقيادة القوات المسلحة السعودية ومشاركة قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة
"سبق".
وهدف ختام فعاليات التمرين إلى رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ على كافة المستويات، إضافة إلى إظهار عمق العلاقات الإستراتيجية والعسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهد التمرين على مدار أسبوعين تنفيذ عدد من الفرضيات، من بينها العمليات الجوية الصاروخية بالذخيرة الحية، والعمليات الجوية المضادة الدفاعية، وعمليات التزود بالوقود جوا، وعمليات الحرب السطحية المضادة البحرية، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاقتحام البحري، والدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل والإصابات الجماعية.