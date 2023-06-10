https://sputnikarabic.ae/20230610/كشف-موعد-نشر-الأسلحة-النووية-الروسية-ومساعدات-أمريكية-جديدة-بقيمة-ملياري-دولار-لأوكرانيا-1077977121.html

كشف موعد نشر الأسلحة النووية الروسية.. ومساعدات أمريكية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا

كشف موعد نشر الأسلحة النووية الروسية.. ومساعدات أمريكية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا

الرئيس بوتين يكشف موعد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا ويؤكد أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة، ومسودة في الكونغرس تدعو إلى نقل صواريخ... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T13:23+0000

2023-06-10T13:23+0000

2023-06-10T13:23+0000

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كشف موعد نشر الأسلحة النووية الروسية.. ومساعدات أمريكية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا كشف موعد نشر الأسلحة النووية الروسية.. ومساعدات أمريكية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا

روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية والناتو يدعو موسكو إلى إعادة النظر في القرار، والجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتوصلان لاتفاق وقف إطلاق نار ليوم واحد برعاية سعودية، وتوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل واستنفار أمني بين الجيشين وقوة اليونيفيل تفصل بين الطرفين.الرئيس بوتين يكشف موعد نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا.. ويؤكد أن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهةاعلن الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مدينة سوتشي، عن نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا بعد الانتهاء من الأعمال التحضيرية للمنشآت لها في 7 و8 يوليو.وأكد بوتين أن الوضع الأمني مستقر، مشيرا إلى التعاون مع بيلاروسيا في القضايا الحساسة، بدون انتهاك للالتزامات الدولية.وقال الرئيس بوتين إن القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي قطاع من الجبهة، بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات الروسية، والقيادة المناسبة للقوات، والكفاءة العالية للأسلحة الروسية.وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة، متجاوزة الأرقام التقليدية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الهجوم الأوكراني قد بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من كييف.ويرى شبول أن تصريحات الرئيس بوتين تأتي في إطار التهدئة وليس من منطلق إطلاق تهديدات، لأن روسيا تعتبر دولة من الطراز الرفيع من الناحية الاستخباراتية والاستراتيجية والعسكرية، وتعني ما تقول وتفعل ما تقول، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التهدئة بالرغم من أن روسيا لا تريد إطالة أمد الحرب.مسودة في الكونغرس تدعو إلى نقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا.. وحزمة جديدة من المساعدات الأمريكية بقيمة ملياري دولارقدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس جو بايدن، إلى نقل صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى إلى أوكرانيا.وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إن البيت الأبيض يطيل أمد الصراع، من خلال حرمان أوكرانيا من الأسلحة التي تحتاجها.ورفض البيت الأبيض إدراج منظومة "أتاكمز" الصاروخية في حزم المساعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن التهديد بالتصعيد غير مرغوب فيه.إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بقيمة ‏‏2.1 مليار دولار.وأفاد البنتاغون في بيان، إن المساعدات تتضمن قدرات دفاع جوي وذخيرة مهمة، يتم توفيرها في إطار "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية".وأوضح أن الهدف الأساسي ليس الحرب وإنما لتثبيت فكرة قوة وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية مقابل إضعاف روسيا، ولكن في الحقيقة وبحسب تقارير لخبراء قالوا إنها حرب طويلة الأمد وبلا نهاية، وذلك يعني أن من يريد إطالة أمد الحرب يقوم بتسليح الجانب الآخر حتى لا تتوقف الحرب وتستمر، وهذا أمر غير طبيعي وأصبح العالم غير متقبل لهذا الواقع، لأنه لابد من إيجاد وسيلة للتفاوض والتفاهم وليس لإطالة أمد الحرب، ويبدو أنه لا توجد رغبة في التفاوض، وهذا مسار ما يحدث الآن بالنسبة لأوكرانيا.روسيا تعلن انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية.. والناتو يدعو موسكو إلى إعادة النظر في القرارأبلغت روسيا جميع الدول الأطراف في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا بقرارها الانسحاب منها، في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.جاء ذلك في رسالة أعلن عنها وزارة الخارجية الروسية، ذكرت فيها أنها أخطرت جميع الدول المشاركة بقرارها الانسحاب من المعاهدة، بعد 150 يومًا من إرسال الإخطار، موضحة أن انضمام فنلندا إلى الناتو والإجراءات الجارية لقبول السويد في الحلف هي "القشة الأخيرة" التي جعلت انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا ضروريًا.من جانبه، دعا حلف الناتو روسيا إلى إعادة النظر في قرار الانسحاب من معاهدة معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا.وقال بيان للحلف، إن الحلفاء يدعون روسيا إلى التراجع عن قرارها، واستغلال الوقت المتبقي قبل الانسحاب لإعادة النظر فيه.وأضاف أن الولايات المتحدة تريد التوجه نحو التصعيد مع روسيا والصين في الوقت ذاته، وتنأى بالنظام العالمي عن الاستقرار، بينما ترى واشنطن العالم ذاته وهو يتجه إلى التعددية القطبية وتحالفات جديد.الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتوصلان لاتفاق وقف إطلاق نار ليوم واحد برعاية سعوديةتوصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، في بيان، أن الهدنة ستبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم. وأضاف البيان أن الجيش السوداني والدعم السريع اتفقا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في جميع أنحاء البلاد.وحذرت السعودية والولايات المتحدة من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة، في ظل التأكيد على ضرورة استمرار المباحثات والحوار بين ممثلي القوتين العسكريتين.بدوره، أعلن الجيش السوداني، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار، تقديرا للجهود السعودية والأمريكية، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني، جراء العمليات الجارية.وأضافت النور أن الوضع الميداني العسكري يبدو أنه لا يلزم أي طرف بالهدنة في ظل توجههم إلى قنص المكاسب على الأرض.توتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.. استنفار أمني بين الجيشين وقوة اليونيفيل تفصل بين الطرفيناشتبك العشرات من المتظاهرين من كفر شبعا والقرى المجاورة مع قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود أثناء احتجاجهم على تجريف أراضيهم.وألقى الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع عند الحدود لإبعاد المتظاهرين الذين يحاولون إزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها الجيش الإسرائيلي.كما شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية استنفارا أمنيا متبادلا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.ووقعت الاشتباكات بعد يومين من محاولة مواطن لبناني منع جرافة إسرائيلية من حفر خندق على طول الحدود، في أراض يعتبرها الجانب اللبناني تابعة له.وأرسل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي المحتلة جنوب لبنان.وقال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، هشام جابر، إن مرتفعات كفرشوبا محتلة من إسرائيل بشكل غير شرعي، وهي تختلف عن مزارع شبعا، وهذه المرتفعات أغرت إسرائيل بألا تنسحب منها رغم كل المطالب بذلك، لأنها تشكل مركز مراقبة عسكريا طبيعيا تراقب منه إسرائيل كامل القطاع الشرقي في لبنان وملائمة لتصحيح نيران المدفعية وتعد طريقا آخر لمزارع شبعا.واعتبر أن الوجود الإسرائيلي يعد احتلالا لأراضي لبنان، فالمزارعون اللبنانيون يفاجأون كل مرة بتمدد إسرائيل وقضمها الأراضي اللبنانية، وهذا ما حدث بالفعل، توتر الجو بعد تمدد إسرائيل نحو أراض يملكها اللبنانيون بالفعل وتقوم بحفر طرق وهو ما أثار الجميع وبالتالي جاء الجيش اللبناني واليونيفيل.

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