https://sputnikarabic.ae/20230610/كندا-تعلن-عن-نقل-صواريخ-جو---جو-وقذائف-مدفعية-إلى-أوكرانيا-1077986071.html
كندا تعلن عن نقل صواريخ "جو - جو" وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا
كندا تعلن عن نقل صواريخ "جو - جو" وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن كندا ستتبرع بمئات صواريخ "جو – جو"، وآلاف قذائف المدفعية لأوكرانيا. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T20:35+0000
2023-06-10T20:35+0000
2023-06-10T20:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار كندا
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وأفادت قناة "سي تي في" الكندية: "يعتزم الكنديون إرسال 288 صاروخًا AIM-7 وعشرة آلاف قذيفة من عيار 105 ملم إلى أوكرانيا، والمشاركة في إعادة تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات عسكرية على الطراز الغربي".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن عن مصادرة الطائرة الروسية من طراز "آن-124" وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا، وتخصيص مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.وذكرت إذاعة كندا، اليوم، أن ترودو وصل في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230610/إعلام-رئيس-الوزراء-الكندي-يعلن-عن-مصادرة-الطائرة-الروسية-آن-124-ونقلها-لكييف-1077982058.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا
كندا تعلن عن نقل صواريخ "جو - جو" وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن كندا ستتبرع بمئات صواريخ "جو – جو"، وآلاف قذائف المدفعية لأوكرانيا.
وأفادت قناة "سي تي في" الكندية: "يعتزم الكنديون إرسال 288 صاروخًا AIM-7 وعشرة آلاف قذيفة من عيار 105 ملم إلى أوكرانيا، والمشاركة في إعادة تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات عسكرية على الطراز الغربي".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن عن مصادرة الطائرة الروسية من طراز "آن-124" وبدء عملية نقلها إلى أوكرانيا، وتخصيص مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار.
وذكرت إذاعة كندا، اليوم، أن ترودو وصل في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.