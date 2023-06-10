https://sputnikarabic.ae/20230610/محمد-بن-زايد-ورئيس-الشركة-المصنعة-لمسيرات-بيرقدار-التركية-يتفقان-على-الطيران-معا-فيديو-1077986249.html

محمد بن زايد ورئيس الشركة المصنعة لمسيرات "بيرقدار" التركية يتفقان "على الطيران معا".. فيديو

محمد بن زايد ورئيس الشركة المصنعة لمسيرات "بيرقدار" التركية يتفقان "على الطيران معا".. فيديو

وثّقت قنوات التلفزة التركية، حديثا دار بين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وسلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة لطائرات بيرقدار المسيرة، خلال استقبال... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T20:49+0000

2023-06-10T20:49+0000

2023-06-10T20:49+0000

رجب طيب أردوغان

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وتحدث الطرفان عن الطيران بطائرة "ميراج" المقاتلة التابعة للإمارات العربية المتحدة، وقال بيرقدار مخاطبا بن زايد: "أنت طيار مقاتل"، "أنا طيار مقاتل أيضاً".وقال الشيخ محمد بن زايد: يجب أن نطير معا في رحلة ما بالمستقبل".وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشيخ محمد بن زايد في مطار أتاتورك بإسطنبول، وفق بيان للرئاسة التركية، نقلته وكالة الأناضول.وكان في استقبال محمد بن زايد في المطار، برفقة أردوغان، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وخلال المراسم، أطلع أردوغان الشيخ محمد بن زايد على سيارة "توغ" التي تعد أول سيارة كهربائية تركية مصنعة محليا.وفي وقت لاحق، انتقل الرئيسان إلى مضافة الدولة في مطار أتاتورك، وعقدا هناك لقاء مغلقاً، ولاحقا، قال الرئيس الإماراتي، إنه بحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين بلديهما.وكتب محمد بن زايد في تغريدة بحسابه على تويتر: "سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول"، مضيفا "بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام".وتابع "الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم".ولاحقا، حضر الرئيسان المباراة النهائية لكأس دوري أبطال أوروبا، المقامة الليلة على أراضي ملعب أتاتورك في إسطنبول، بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي.

https://sputnikarabic.ae/20230610/الرئيسان-التركي-والإماراتي-يشاهدان-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-في-ستاد-أتاتورك-بإسطنبول--فيديو-وصور-1077985892.html

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رجب طيب أردوغان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن