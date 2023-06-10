https://sputnikarabic.ae/20230610/مصر-تطالب-جميع-السودانيين-بـتأشيرة-دخول-بعد-اكتشاف-أنشطة-غير-مشروعة-1077980959.html
مصر تطالب جميع السودانيين بـ"تأشيرة دخول" بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة"
مصر تطالب جميع السودانيين بـ"تأشيرة دخول" بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة"
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، "فرض تأشيرات على جميع السودانيين الراغبين بدخول أراضيها". 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T15:11+0000
2023-06-10T15:11+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، لوكالة رويترز، إن "مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة، منها إصدار تأشيرات مزورة".وأضاف أبو زيد، أن "أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/ نيسان الماضي.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، حرص مصر على استقرار السودان بأسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد.وقال السيسي، خلال جولة تفقدية، فجر اليوم السبت في الكلية الحربية، إن "مصر استقبلت 200 ألف نازح سوداني خلال الأسابيع السبعة الأخيرة منذ اندلاع النزاع"، مضيفا أن "مصر تستضيف 9 ملايين ضيف على أراضيها يعاملون نفس معاملة المصريين".وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".وأشار الجيش السوداني في بيانه إلى أن الهدنة تبدأ اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم، وتعلن التزامها بها، كما شدد على "احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات، قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة".كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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https://sputnikarabic.ae/20230522/مصر-تحدد-لمواطنيها-في-السودان-مواقع-الإجلاء-والإجراءات-1077307460.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
مصر تطالب جميع السودانيين بـ"تأشيرة دخول" بعد اكتشاف "أنشطة غير مشروعة"
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، "فرض تأشيرات على جميع السودانيين الراغبين بدخول أراضيها".
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، لوكالة رويترز، إن "مصر وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف أنشطة غير مشروعة، منها إصدار تأشيرات مزورة".
وأضاف أبو زيد، أن "أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، حرص مصر على استقرار السودان
بأسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد.
وقال السيسي، خلال جولة تفقدية
، فجر اليوم السبت في الكلية الحربية، إن "مصر استقبلت 200 ألف نازح سوداني خلال الأسابيع السبعة الأخيرة منذ اندلاع النزاع"، مضيفا أن "مصر تستضيف 9 ملايين ضيف على أراضيها يعاملون نفس معاملة المصريين".
وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار
في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة.
وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".
وأشار الجيش السوداني
في بيانه إلى أن الهدنة تبدأ اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم، وتعلن التزامها بها، كما شدد على "احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات، قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة".
كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان
، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.