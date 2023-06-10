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https://sputnikarabic.ae/20230610/مقتل-ثلاثة-مسلحين-في-هجوم-على-منجم-للذهب-شمال-النيجر-1077987196.html
مقتل ثلاثة مسلحين في هجوم على منجم للذهب شمال النيجر
مقتل ثلاثة مسلحين في هجوم على منجم للذهب شمال النيجر
أعلن جيش النيجر، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة مسلحين خلال هجوم شنه، أمس الجمعة، رجال "مدججون بالسلاح" على مواقعه قرب منجم للذهب، في منطقة صحراوية في أرليت. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T23:58+0000
2023-06-10T23:58+0000
أخبار النيجر
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مقتل أشخاص
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وأورد بيان لهيئة أركان جيش النيجر، أن الهجوم وقع يوم "الجمعة قرابة الساعة الخامسة عصرا بتوقيت غرينيتش، من جانب عدو مدجج بالسلاح" كان يستقل ثماني مركبات، على الموقع العسكري الذي يقع في تشيباراكاتن، حيث يعمل آلاف الأشخاص في التنقيب يدويا عن الذهب.وأضاف المصدر ذاته أن "رد الفعل القوي" للجنود النيجريين أتاح "صد" المهاجمين الذين "فروا في اتجاه الشمال" تاركين ثلاث جثث في المكان، وفقا لوكالة أنباء "المغرب العربي".وأكد الجيش أنه صادر من المهاجمين أربع مركبات وبندقية رشاشة (عيار 12,7 ملم) وقذائف عدة وذخائر مختلفة، من دون أن يحدد هوياتهم، لافتا إلى تضرر آلية للجيش خلال المعارك.
https://sputnikarabic.ae/20230605/بينها-11-دولة-في-آسيا-وأفريقيا-ما-هي-الدول-المنتجة-لليورانيوم-1077765451.html
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أخبار النيجر, العالم, مقتل أشخاص
أخبار النيجر, العالم, مقتل أشخاص

مقتل ثلاثة مسلحين في هجوم على منجم للذهب شمال النيجر

23:58 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunis / جنود جيش النيجر
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunis /
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أعلن جيش النيجر، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة مسلحين خلال هجوم شنه، أمس الجمعة، رجال "مدججون بالسلاح" على مواقعه قرب منجم للذهب، في منطقة صحراوية في أرليت.
وأورد بيان لهيئة أركان جيش النيجر، أن الهجوم وقع يوم "الجمعة قرابة الساعة الخامسة عصرا بتوقيت غرينيتش، من جانب عدو مدجج بالسلاح" كان يستقل ثماني مركبات، على الموقع العسكري الذي يقع في تشيباراكاتن، حيث يعمل آلاف الأشخاص في التنقيب يدويا عن الذهب.
وأضاف المصدر ذاته أن "رد الفعل القوي" للجنود النيجريين أتاح "صد" المهاجمين الذين "فروا في اتجاه الشمال" تاركين ثلاث جثث في المكان، وفقا لوكالة أنباء "المغرب العربي".
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وأكد الجيش أنه صادر من المهاجمين أربع مركبات وبندقية رشاشة (عيار 12,7 ملم) وقذائف عدة وذخائر مختلفة، من دون أن يحدد هوياتهم، لافتا إلى تضرر آلية للجيش خلال المعارك.
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