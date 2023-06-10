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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ميدفيديف-يعلق-على-خطط-رينميتال-الألمانية-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-في-أوكرانيا-1077974110.html
ميدفيديف يعلق على خطط "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا
ميدفيديف يعلق على خطط "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا
طلب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، تعليقا على خطط شركة "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، الإحداثيات... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T11:41+0000
2023-06-10T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وكتب ميدفيديف على صفحته في "تويتر" باللغة الألمانية: "أكدت قيادة الشركة الألمانية "رينميتال" عزمها على بناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا. يرجى إرسال الإحداثيات الدقيقة للمصنع في المستقبل. شكرًا لك!".في 9 مايو/ أيار، أفادت صحيفة "دي فيلت"، بأن وزارة الدفاع الألمانية تتوقع أن تتوصل "رينميتال" إلى اتفاقيات مع الشركات الأوكرانية بشأن الإنتاج المشترك للدبابات والقذائف والدفاع الجوي في أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ألمانيا-تقر-بتدمير-دبابات-ليوبارد-بضربات-روسية-في-أوكرانيا--1077970340.html
أخبار ألمانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

ميدفيديف يعلق على خطط "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا

11:41 GMT 10.06.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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طلب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، تعليقا على خطط شركة "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، الإحداثيات الدقيقة للمنشأة.
وكتب ميدفيديف على صفحته في "تويتر" باللغة الألمانية: "أكدت قيادة الشركة الألمانية "رينميتال" عزمها على بناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا. يرجى إرسال الإحداثيات الدقيقة للمصنع في المستقبل. شكرًا لك!".
في 9 مايو/ أيار، أفادت صحيفة "دي فيلت"، بأن وزارة الدفاع الألمانية تتوقع أن تتوصل "رينميتال" إلى اتفاقيات مع الشركات الأوكرانية بشأن الإنتاج المشترك للدبابات والقذائف والدفاع الجوي في أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:52 GMT
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
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