https://sputnikarabic.ae/20230610/ميدفيديف-يعلق-على-خطط-رينميتال-الألمانية-لبناء-مصنع-لإنتاج-الدبابات-في-أوكرانيا-1077974110.html
ميدفيديف يعلق على خطط "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا
ميدفيديف يعلق على خطط "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا
طلب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، تعليقا على خطط شركة "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، الإحداثيات... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T11:41+0000
2023-06-10T11:41+0000
2023-06-10T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وكتب ميدفيديف على صفحته في "تويتر" باللغة الألمانية: "أكدت قيادة الشركة الألمانية "رينميتال" عزمها على بناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا. يرجى إرسال الإحداثيات الدقيقة للمصنع في المستقبل. شكرًا لك!".في 9 مايو/ أيار، أفادت صحيفة "دي فيلت"، بأن وزارة الدفاع الألمانية تتوقع أن تتوصل "رينميتال" إلى اتفاقيات مع الشركات الأوكرانية بشأن الإنتاج المشترك للدبابات والقذائف والدفاع الجوي في أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ألمانيا-تقر-بتدمير-دبابات-ليوبارد-بضربات-روسية-في-أوكرانيا--1077970340.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ميدفيديف يعلق على خطط "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا
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طلب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، تعليقا على خطط شركة "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، الإحداثيات الدقيقة للمنشأة.
وكتب ميدفيديف على صفحته في "تويتر" باللغة الألمانية: "أكدت قيادة الشركة الألمانية "رينميتال" عزمها على بناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا. يرجى إرسال الإحداثيات الدقيقة للمصنع في المستقبل. شكرًا لك!".
في 9 مايو/ أيار، أفادت صحيفة "دي فيلت"، بأن وزارة الدفاع الألمانية تتوقع أن تتوصل "رينميتال" إلى اتفاقيات مع الشركات الأوكرانية بشأن الإنتاج المشترك للدبابات والقذائف والدفاع الجوي في أوكرانيا في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا
؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأرسلت روسيا، بوقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ فيما أكد وزير الخارجية الروسي، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.