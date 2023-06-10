https://sputnikarabic.ae/20230610/هل-تنجح-الولايات-المتحدة-في-العودة-للشرق-الأوسط-وماذا-عن-إيران؟-1077977913.html

هل تنجح الولايات المتحدة في العودة للشرق الأوسط.. وماذا عن إيران؟

هل تنجح الولايات المتحدة في العودة للشرق الأوسط.. وماذا عن إيران؟

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، العلاقات بين واشنطن والرياض بأنها "شراكة استراتيجية"، وذلك في أعقاب زيارته للسعودية نهاية الأسبوع التي أكد خلالها أن... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T13:35+0000

2023-06-10T13:35+0000

2023-06-10T13:35+0000

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هل تنجح الولايات المتحدة في العودة للشرق الأوسط.. وماذا عن إيران هل تنجح الولايات المتحدة في العودة للشرق الأوسط.. وماذا عن إيران

واعتبر أن "الاتفاق النووي مع إيران ليس محور تركيز الولايات المتحدة في الوقت الحالي".واعتبر بلينكن أن الاتفاق السعودي - الإيراني، برعاية الصين، "أمر جيد" إذا كان يؤدي إلى خفض التوترات، مؤكدا على أهمية التعاون بين واشنطن والرياض في قضايا عدة، منها النزاع في اليمن والشراكة من أجل إنهاء العنف في السودان فضلا عن التعاون في المجال العسكري والطاقة، ومكافحة الإرهاب".وتحدث الوزير أيضا عن "الاندماج في الإقليم والتطبيع بين إسرائيل وجيرانها" وقال إن الولايات المتحدة عازمة على "المساعدة في القيام به، وتعميق بعض الاتفاقات الموجودة بالفعل، وكذلك توسيع هذه الجهود".وأشار إلى أن "لدى المملكة حاليا علاقات مهمة مع الصين وروسيا، وتستعد مع مصر لدخول تجمع بريكس".وأضاف أن كل هذا وجه ضربة قاصمة للعلاقات التي دخلت في منحنى خطر، ويحاول بايدن الآن من خلال بلينكن لملمة المشكلة التي أوقعت واشنطن نفسها فيها بتراجعها عن الكثير من الوعود وخروجها من ملفات مهمة في الشرق الأوسط، والكثير من المواقف التي تندم عليها، وربما يكون تصريح وزير سعودي بامتلاك الرياض لبرنامج نووي ومطالبته بدعم واشنطن حتى تتأكد من أنه برنامج سلمي قد حرك المياه الراكدة في هذا الملف".وحول التطبيع مع إسرائيل قال العنزي إن" المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة، لاسيما أن الشرق الأوسط يتوجه إلى مفهوم عالمي جديد هو المواطنة العالمية".وأضاف أنه فضلا عن ذلك المشروع العالمي لأهداف التنمية المستدامة الذي تشترك فيه المملكة وإسرائيل، وبالتالي فإن هذه الشراكة في التعايش والازدهار باتت مطلبا ضروريا لتحقيق السلم والرفاهية لشعوب المنطقة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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