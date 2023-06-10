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https://sputnikarabic.ae/20230610/وزارة-الدفاع-التركية-5-قتلى-إثر-انفجار-مصنع-صواريخ-في-أنقرة-فيديو-1077970540.html
الدفاع التركية: 5 قتلى إثر انفجار في مصنع صواريخ بأنقرة... فيديو
الدفاع التركية: 5 قتلى إثر انفجار في مصنع صواريخ بأنقرة... فيديو
وقع انفجار في مصنع صواريخ في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، فيما هرع المسعفون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، حسبما أفادت إذاعة "خبر تورك". 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T07:52+0000
2023-06-10T08:07+0000
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سبوتنيك. هز انفجار مصنع الصواريخ والمتفجرات في منطقة المداج بأنقرة، وذكر المصدر أنه تم إرسال فرقة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.وأعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط خمس وفيات علقوا تحت الأنقاض بعد الانفجار، فيما تجري جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا.وتصاعدت ألسنة اللهب من المصنع إثر الانفجار إلا أن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى محيط المصنع.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

الدفاع التركية: 5 قتلى إثر انفجار في مصنع صواريخ بأنقرة... فيديو

07:52 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 08:07 GMT 10.06.2023)
© AP Photoرجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في موقع انفجار هائل في مصنع محلي في مقاطعة ساموت براكان في ضواحي بانكوك، تايلاند، 5 يوليو 2021
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في موقع انفجار هائل في مصنع محلي في مقاطعة ساموت براكان في ضواحي بانكوك، تايلاند، 5 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AP Photo
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وقع انفجار في مصنع صواريخ في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، فيما هرع المسعفون ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، حسبما أفادت إذاعة "خبر تورك".
سبوتنيك. هز انفجار مصنع الصواريخ والمتفجرات في منطقة المداج بأنقرة، وذكر المصدر أنه تم إرسال فرقة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية سقوط خمس وفيات علقوا تحت الأنقاض بعد الانفجار، فيما تجري جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا.
وتصاعدت ألسنة اللهب من المصنع إثر الانفجار إلا أن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى محيط المصنع.
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