https://sputnikarabic.ae/20230610/وزير-الخارجية-الإيراني-يصف-نجاحات-سوريا-الأخيرة-بأنها-تطورات-إيجابية-وبناءة-1077972918.html

وزير الخارجية الإيراني يصف نجاحات سوريا الأخيرة بأنها تطورات إيجابية وبناءة

وزير الخارجية الإيراني يصف نجاحات سوريا الأخيرة بأنها تطورات إيجابية وبناءة

ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والانفتاحات الأخيرة في... 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T10:40+0000

2023-06-10T10:40+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، وتم مبادلة تحيات كبار المسؤولين في البلدين ومناقشة آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".وقدم المقداد تقريراً عن التطورات والانفتاحات الأخيرة في علاقات سوريا مع الدول العربية والحضور الإيجابي للرئيس السوري بشار الأسد في قمة جامعة الدول العربية، فيما وصف وزير الخارجية الإيراني، نجاحات سوريا الأخيرة بأنها تطورات إيجابية وبناءة.وأشار الطرفان، وفقا للبيان، إلى "الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى سوريا ونتائجها الإيجابية"، وأكدا "العزم لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارة".يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، الشهر الماضي، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230510/إيران-اجتماع-موسكو-الرباعي-رسالة-قوية-مفادها-التركيز-على-الحل-السياسي-في-سوريا-1076847021.html

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