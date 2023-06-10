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https://sputnikarabic.ae/20230610/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلن-زيادة-بنسبة-81-في-الإنتاج-العسكري-والصادرات-بـ-3-أضعاف-1077981497.html
وزير الدفاع الإيراني يعلن زيادة بنسبة 81% في الإنتاج العسكري والصادرات بـ 3 أضعاف
وزير الدفاع الإيراني يعلن زيادة بنسبة 81% في الإنتاج العسكري والصادرات بـ 3 أضعاف
قال محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع الإيراني، اليوم السبت، إننا سجلنا زيادة في الصادرات بمقدار ثلاثة أضعاف. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T15:45+0000
2023-06-10T15:45+0000
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن وزير الدفاع الإيراني تسجل قوات الوزارة زيادة في الصادرات بمقدار 3 أضعاف، وزيادة ضعفين في إنتاج السلع والخدمات المدنية، فضلا عن زيادة أخرى بنسبة 81% في الإنتاج العسكري العام الماضي.وجاءت تصريحات محمد رضا آشتياني في كلمة له بملتقى كبار مدراء وزارة الدفاع الإيرانية، والتي أكد خلاله أن "وزارة الدفاع لديها عدة أهداف تتماشى مع تعزيز القوة العسكرية، من بينها زيادة إنتاج المنتجات والخدمات العسكرية والمدنية، وتعزيز قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاعية والإلكترونية والدبلوماسية والدفاعية مع التركيز على بناء القدرات في التصدير".ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن ارتفاع معدلات التصدير يعود إلى أداء وزارة الدفاع في العام الماضي، وبفضل جهود قوات وعناصر وزارة الدفاع، مشددا على أن وزارة الدفاع الإيراني ستستمر في هذا المسار بقوة.وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، يوم الخميس الماضي، إن إزاحة الستار عن صواريخ "فتّاح" و"خرمشهر 4" (خيبر) الباليستية تظهر القدرات المشتركة للوزارة والحرس الثوري الإيراني.وذكرت وكالة إرنا، أن تصريحات العميد رضا طلائي، جاءت للتعليق على إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" التابع للحرس الثوري الإيراني، واصفًا التعاون المؤسساتي بين الجيش والعلماء في بلاده بمثابة دعم للحفاظ على مسيرة التقدم التقني والتكنولوجي والقوة الدفاعية في جميع المجالات في بلاده.وأكد القائد العسكري الإيراني أن "وزارة الدفاع ستعمل على زيادة استعدادها لدعم الجيش ومساعدة القدرة الصناعية للبلاد تماشيا مع الخطط الإستراتيجية القائمة على إنتاج الأسلحة والمعدات وأنظمة الدفاع وتحسين التكنولوجيا بما يتوافق مع تقدير التهديدات المتغيرة والحفاظ على مستوى قوة الردع".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أول أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230608/الدفاع-الإيرانية-صواريخ-فتاح-وخيبر-قدرات-مشتركة-مع-الحرس-الثوري-1077904734.html
https://sputnikarabic.ae/20230606/الحرس-الثوري-صاروخ-فتاح-قادر-على-تغيير-مساره-في-الهواء-بسهولة-1077815999.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران

وزير الدفاع الإيراني يعلن زيادة بنسبة 81% في الإنتاج العسكري والصادرات بـ 3 أضعاف

15:45 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان غير معروف في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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قال محمد رضا آشتياني، وزير الدفاع الإيراني، اليوم السبت، إننا سجلنا زيادة في الصادرات بمقدار ثلاثة أضعاف.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن وزير الدفاع الإيراني تسجل قوات الوزارة زيادة في الصادرات بمقدار 3 أضعاف، وزيادة ضعفين في إنتاج السلع والخدمات المدنية، فضلا عن زيادة أخرى بنسبة 81% في الإنتاج العسكري العام الماضي.
صاروخ إيراني بعيد المدى مكتوب عليه كلمة تسقط إسرائيل بالعبرية، في معرض دفاعي في مدينة أصفهان، وسط إيران، 8 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
الدفاع الإيرانية: صواريخ "فتاح" و"خيبر" قدرات مشتركة مع الحرس الثوري
8 يونيو, 12:32 GMT
وجاءت تصريحات محمد رضا آشتياني في كلمة له بملتقى كبار مدراء وزارة الدفاع الإيرانية، والتي أكد خلاله أن "وزارة الدفاع لديها عدة أهداف تتماشى مع تعزيز القوة العسكرية، من بينها زيادة إنتاج المنتجات والخدمات العسكرية والمدنية، وتعزيز قدرات الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاعية والإلكترونية والدبلوماسية والدفاعية مع التركيز على بناء القدرات في التصدير".
ولفت وزير الدفاع الإيراني إلى أن ارتفاع معدلات التصدير يعود إلى أداء وزارة الدفاع في العام الماضي، وبفضل جهود قوات وعناصر وزارة الدفاع، مشددا على أن وزارة الدفاع الإيراني ستستمر في هذا المسار بقوة.
وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي، يوم الخميس الماضي، إن إزاحة الستار عن صواريخ "فتّاح" و"خرمشهر 4" (خيبر) الباليستية تظهر القدرات المشتركة للوزارة والحرس الثوري الإيراني.
وذكرت وكالة إرنا، أن تصريحات العميد رضا طلائي، جاءت للتعليق على إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" التابع للحرس الثوري الإيراني، واصفًا التعاون المؤسساتي بين الجيش والعلماء في بلاده بمثابة دعم للحفاظ على مسيرة التقدم التقني والتكنولوجي والقوة الدفاعية في جميع المجالات في بلاده.
وأكد القائد العسكري الإيراني أن "وزارة الدفاع ستعمل على زيادة استعدادها لدعم الجيش ومساعدة القدرة الصناعية للبلاد تماشيا مع الخطط الإستراتيجية القائمة على إنتاج الأسلحة والمعدات وأنظمة الدفاع وتحسين التكنولوجيا بما يتوافق مع تقدير التهديدات المتغيرة والحفاظ على مستوى قوة الردع".
صاروخ باليستي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
الحرس الثوري: صاروخ "فتاح" قادر على تغيير مساره في الهواء بسهولة
6 يونيو, 19:53 GMT
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد أول أمس الثلاثاء، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".
وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.
وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
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