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https://sputnikarabic.ae/20230611/إصابة-19-جنديا-إسرائيليا-بعضهم-حالته-متوسطة-في-انقلاب-حافلة-جنوبي-البلاد-1077998446.html
إصابة 19 جنديا إسرائيليا بعضهم حالته متوسطة في انقلاب حافلة جنوبي البلاد
إصابة 19 جنديا إسرائيليا بعضهم حالته متوسطة في انقلاب حافلة جنوبي البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 19 جنديا إسرائيليا بجروح متوسطة وطفيفة في انقلاب حافلة عسكرية جنوبي البلاد. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T12:23+0000
2023-06-11T12:23+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 19 جنديا إسرائيليا قد أصيبوا جراء انقلاب حافلتهم العسكرية في صحراء النقب، جنوبي البلاد.وأكدت الإذاعة أن واقعة انقلاب الحافلة حدث بالقرب من مفترق "تليم" في أثناء توجههم بالحافلة العسكرية إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد في صحراء النقب.وأشارت إلى أن حالة واحدة من الجنود الـ 19 إصابته متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا"، وذلك بالتزامن مع إبلاغ أسرهم.ولفتت الإذاعة في تغريدتها إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة انقلاب الحافلة وإصابة الـ 19 جنديا إسرائيليا.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة 19 جنديا إسرائيليا بعضهم حالته متوسطة في انقلاب حافلة جنوبي البلاد

12:23 GMT 11.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 19 جنديا إسرائيليا بجروح متوسطة وطفيفة في انقلاب حافلة عسكرية جنوبي البلاد.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن 19 جنديا إسرائيليا قد أصيبوا جراء انقلاب حافلتهم العسكرية في صحراء النقب، جنوبي البلاد.
وأكدت الإذاعة أن واقعة انقلاب الحافلة حدث بالقرب من مفترق "تليم" في أثناء توجههم بالحافلة العسكرية إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد في صحراء النقب.
وأشارت إلى أن حالة واحدة من الجنود الـ 19 إصابته متوسطة، والباقي حالتهم طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "سوروكا"، وذلك بالتزامن مع إبلاغ أسرهم.
ولفتت الإذاعة في تغريدتها إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة انقلاب الحافلة وإصابة الـ 19 جنديا إسرائيليا.
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