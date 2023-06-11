https://sputnikarabic.ae/20230611/التمساح-الروسية-تدمر-آليات-أوكرانية-بصواريخ-موجهة-فيديو-1077993737.html
"التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
"التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للحظة تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة المروحية الروسية "كا-52" (التمساح) في اتجاه زابوروجيه. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T10:33+0000
2023-06-11T10:33+0000
2023-06-11T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقامت المروحية بإطلاق صواريخ موجّه دقيقة بعد أن عثرت على مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب وزارة الدفاع: "نتيجة الضربة الصاروخية الدقيقة، تم تدمير 3 عربات عسكرية مدرعة مع الطاقم".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/المدفعية-الروسية-تدمر-ثكنات-ميدانية-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-فيديو--1077990933.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
10:33 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 10:47 GMT 11.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للحظة تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة المروحية الروسية "كا-52" (التمساح) في اتجاه زابوروجيه.
وقامت المروحية بإطلاق صواريخ موجّه دقيقة بعد أن عثرت على مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب وزارة الدفاع: "نتيجة الضربة الصاروخية الدقيقة، تم تدمير 3 عربات عسكرية مدرعة مع الطاقم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.