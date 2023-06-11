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الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت سفينة روسية بقوارب مسيرة دون جدوى
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/التمساح-الروسية-تدمر-آليات-أوكرانية-بصواريخ-موجهة-فيديو-1077993737.html
"التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
"التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للحظة تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة المروحية الروسية "كا-52" (التمساح) في اتجاه زابوروجيه. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T10:33+0000
2023-06-11T10:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقامت المروحية بإطلاق صواريخ موجّه دقيقة بعد أن عثرت على مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب وزارة الدفاع: "نتيجة الضربة الصاروخية الدقيقة، تم تدمير 3 عربات عسكرية مدرعة مع الطاقم".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230611/المدفعية-الروسية-تدمر-ثكنات-ميدانية-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-فيديو--1077990933.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"التمساح" الروسية تدمر آليات أوكرانية بصواريخ موجهة... فيديو

10:33 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 10:47 GMT 11.06.2023)
© Sputnik . Evgeniy Biyatov / المروحية الروسية "كا-52"
المروحية الروسية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Evgeniy Biyatov /
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للحظة تدمير معدات عسكرية أوكرانية بواسطة المروحية الروسية "كا-52" (التمساح) في اتجاه زابوروجيه.
وقامت المروحية بإطلاق صواريخ موجّه دقيقة بعد أن عثرت على مركبات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب وزارة الدفاع: "نتيجة الضربة الصاروخية الدقيقة، تم تدمير 3 عربات عسكرية مدرعة مع الطاقم".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر ثكنات ميدانية للقوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
08:29 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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