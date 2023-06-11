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الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت سفينة روسية بقوارب مسيرة دون جدوى
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-هاجمت-سفينة-روسية-بقوارب-مسيرة-دون-جدوى--1077997497.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت سفينة روسية بقوارب مسيرة دون جدوى
الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت سفينة روسية بقوارب مسيرة دون جدوى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد أن أوكرانيا هاجمت السفينة الروسية "بريازوفي" دون جدوى بقوارب مسيرة في البحر الأسود، وخلال الهجوم أجرت الطائرات دون طيار... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T11:34+0000
2023-06-11T11:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: " "اليوم، حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو ، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "بحر آزوف" التابعة لأسطول البحر الأسود التي تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان أمن خطوط أنابيب الغاز التركية "ستريم" و"بلو ستريم" في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود، بستة قوارب مسيرة عالية السرعة، وأثناء صد الهجوم ، تم تدمير جميع القوارب بنيران من التسلح القياسي للسفينة الروسية على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول".وأشار البيان إلى أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي إصابات، والسفينة لم تتعرض لأي أضرار.
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الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت سفينة روسية بقوارب مسيرة دون جدوى

11:34 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 11:48 GMT 11.06.2023)
© Sputnik . Sergey Pyatakovسفينة إنزال روسية
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد أن أوكرانيا هاجمت السفينة الروسية "بريازوفي" دون جدوى بقوارب مسيرة في البحر الأسود، وخلال الهجوم أجرت الطائرات دون طيار الاستراتيجية الأمريكية "غلوبال هوك" استطلاعا جويا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: " "اليوم، حوالي الساعة 01:30 بتوقيت موسكو ، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة "بحر آزوف" التابعة لأسطول البحر الأسود التي تقوم بمهام مراقبة الوضع وضمان أمن خطوط أنابيب الغاز التركية "ستريم" و"بلو ستريم" في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر الأسود، بستة قوارب مسيرة عالية السرعة، وأثناء صد الهجوم ، تم تدمير جميع القوارب بنيران من التسلح القياسي للسفينة الروسية على بعد 300 كيلومتر جنوب شرقي سيفاستوبول".
وأشار البيان إلى أن محاولة الهجوم لم تسفر عن أي إصابات، والسفينة لم تتعرض لأي أضرار.
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